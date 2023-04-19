GWM ускоряет электрификацию благодаря мировой премьере автомобилей на выставке Auto Shanghai 2023

На 20-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности («Auto Shanghai 2023») GWM представила пять основных брендов: HAVAL, TANK, ORA, POER и WEY, работающих на новых энергетических моделях.

GWM пригласила 300 представителей СМИ и дистрибьюторов из более чем 60 стран и регионов, чтобы оценить опыт интеллектуальных аккумуляторных электромобилей и технологий на стенде GWM во время Auto Shanghai 2023.

Во время программы открытия вице-президент и руководитель международного рынка GWM, Паркер Ши, сообщил о том, что переход GWM к новой энергетике идет полным ходом, опираясь на лесную экосистему. Автовыставка Auto Shanghai 2023 стала для GWM отличной площадкой для демонстрации своих достижений всему миру: было представлено более 15 автомобилей на новых источниках энергии.

GWM Accelerates Electrification, with World Premiere of New Energy Vehicles at Auto Shanghai 2023

GWM HAVAL представил миру как совершенно новую линейку автомобилей, так и уже получившего известность на китайском рынке Fierce Dragon MAX – внедорожника средних размеров, работающего на новой энергии. Это первая модель, оснащенная Hi4 (умный, гибридный, полноприводный), в которой используется свежая концепция футуристического дизайна кузова. Новая модель GWM POER 6×6 от GWM Pickup была представлена вместе с большим высокопроизводительным гибридным пикапом POER Shanhai PHEV/HEV – отличной моделью в категории пикапов на новой энергии.

Бренд GWM TANK был представлен двумя моделями электромобилей: TANK400 PHEV, отметившим свой мировой дебют, и TANK500 PHEV – средне- и крупногабаритным внедорожником класса люкс, доступным к продаже по всему миру. GWM TANK также представил аудитории основные характеристики моделей, в том числе новые энергетические технологии и надежность внедорожников, в форме «реальная сцена + виртуальное взаимодействие», что было признано представителями СМИ.

GWM WEY, ориентируясь на категорию «интеллектуальный электрический автомобиль без беспокойства», выпустила первую модель электроминивэна WEY Gaoshan PHEV. Вмемте с этим компания представила 6-местный электромобиль-внедорожник Lanshan PHEV, что позволило бренду выйти на рынок высококлассных интеллектуальных электромобилей. GWM ORA представила две полностью электрических модели.

GWM также продемонстрировала множество важных технологий, таких как двигатель V6 3,0 т + платформа 9HAT + P2, платформа Hi4, TANK и супервнедорожная платформа 6×6. Эти ультрасовременные технологии получили положительные отзывы от представителей СМИ и дилеров.

«Электрификация и передовые технологии отражают конкурентоспособность GWM. Мы с нетерпением ждем возможности представить местным потребителям еще больше моделей внедорожников от GWM», – заявил один из дистрибьюторов бразильской компании.

GWM поддерживает концепцию ориентации на пользователя. Основываясь на технологических инновациях, компания точно понимает потребности потребителей в эпоху новой энергетики.

Паркер Ши отметил: «Основываясь на философии GWM для умных электромобилей «экологичнее, выше и безопасный», компания GWM будет полагаться на лесную экосистему в целях ускорения процесса доработки технологий и модернизации продукции, а также предоставления пользователям по всему миру более высококачественной и интеллектуальной продукции с использованием новых источников энергии».