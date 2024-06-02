Haier стал официальным партнером Roland-Garros в Париже

Haier, известный бренд в секторе бытовой техники, стал официальным партнером турнира Roland-Garros, также известного как Открытый чемпионат Франции, который проходит с 26 мая по 9 июня в Париже.

В 2024 и 2025 годах Haier станет партнером самых престижных международных теннисных турниров, поддерживая чемпионов в этом виде спорта, разделяющих такие ценности бренда, как полная самоотдача в достижении высочайшего уровня мастерства и пристальное внимание к каждой детали.

Турнир Roland-Garros станет поводом для представления нового амбассадора бренда Haier в теннисе: им стала Ана Иванович, бывшая теннисистка № 1 в мире. Амбассадор бренда станет лицом бренда на все время турнира, чтобы сделать бренд более запоминаемым, актуальным и желанным для пользователей. За свою карьеру Ана Иванович выиграла пятнадцать турниров WTA в одиночном разряде, включая Roland-Garros в 2008 году, когда она вышла на первую строчку в рейтинге WTA.

«Выбирая амбассадора из представителей мирового тенниса, мы ставили перед собой цель создать ощущение подлинности и укрепить связь с поклонниками тенниса, — говорит Джанпьеро Морбелло (Gianpiero Morbello), руководитель Отдела стратегии бренда и экосистемы IoT подразделения Haier Europe. — Чтобы стать первым, нужно верить в свой талант, делать свое дело с полным вниманием и самоотдачей и непрерывно стремиться к совершенству. Roland-Garros — прекрасная площадка, где можно представить Ану и ценности, которые она разделяет с Haier, а значит, и с миром тенниса в целом. Именно по этой причине мы намерены сделать масштабным наше присутствие на кортах турнира и на улицах Парижа и задействовать возможности «кампании 360°» для демонстрации инноваций, дизайна и совершенства каждой детали, к которым стремится бренд».

Помимо турнира Roland-Garros, в 2024 и 2025 годах компания Haier будет сотрудничать с другими турнирами высшего уровня, включая Mutua Madrid Open, Nitto ATР Finals и Rolex Paris Masters. Турнир Hamburg Open серии ATP 500 и два турнира серии ATP 250 — Playa Laguna Croatia Open Umag и European Open (Антверпен) — дополняют портфолио Haier в теннисе.