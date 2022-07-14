Хакатон Kawaiiverse 2022: создание игровой экосистемы Kawaiiverse

Мир
14 июля 2022

Команды разработчиков игр и отдельные энтузиасты получат возможность выиграть первоначальный приз в размере 5000 долларов США и возможности дальнейшего развития своей игры при поддержке SmartML, чтобы стать участниками Kawaiiverse — главного центра для создателей аниме и манги в блокчейне. Игровая экосистема будет только началом этой метавселенной, и в настоящее время в ней открываются возможности для более заинтересованных разработчиков.

Kawaiiverse — это совместное предприятие известной игровой компании Imba с многими успешными играми и Oraichain — первого в мире интеллектуального и безопасного решения для развивающихся платформ Web3, масштабируемых децентрализованных приложений Dapps и децентрализованного искусственного интеллекта. В 2021 году Kawaiiverse начала с ролевой игры в стиле аниме Kawaii Islands, планируя создать Метавселенную аниме, где каждый сможет играть, создавать, общаться и зарабатывать. После нескольких изменений в экономике игра Kawaii Islands в настоящее время работает по устойчивой модели, обеспечивающей защиту токенов от гиперинфляции и решение одной из главных проблем игр P2E.

Наряду со сбалансированной экономикой Метавселенная аниме имеет свою собственную подсеть на Oraichain при полной поддержке EVM и Cosmos, и ее команда закладывает прочную основу для будущего развития.

В настоящее время команда разработчиков, преисполненная решимости расширить игровую экосистему, являющуюся одним из столпов Kawaiiverse, проводит первый в истории проекта хакатон. Все независимые разработчики игр и студии по всему миру приглашаются присоединиться, разработать прототип для игры по своему выбору и процветать вместе с постоянно развивающейся экосистемой.

Присоединившись к хакатону, участвующие команды имеют шансы получить:

  • Личное консультирование специалистов Kawaii по вопросам разработки игр и блокчейна; 
  • Первоначальный грант в размере не менее 5000 долл. США на разработку проекта, который может быть далее профинансирован в будущем;
  • Эксклюзивный доступ к инструментам разработки Kawaiiverse с персональным обучением от инженеров компании Oraichain;
  • Поддержка NFT-продаж в Kawaiiverse с долгосрочной структурой распределения прибыли;
  • Распределение доходов от NFT-рынка и от разрабатываемой ими игры.

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