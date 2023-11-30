Харбин на Северо-Востоке Китая превращает природный лёд в экономическое преимущество

По заявлению местных властей Harbin Ice and Snow World, один из крупнейших в мире зимних тематических парков, откроется в этом году раньше обычного – в первой половине декабря. Раннее как никогда открытие парка дает старт 180-дневному сезону зимнего туризма в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян в Северо-Восточном Китае и городе-хозяине зимних игр 2025 Asian Winter Games.
Парк сейчас находится в стадии строительства, чтобы успеть к раннему открытию. 100 000 куб. м природного льда, отобранные в прошлом зимнем сезоне и хранившиеся целый год, установили рекорд по самому большому количеству льда за всю историю.
Харбин имеет уникальное географическое положение, которое позволяет иметь зимний парк развлечений на протяжении пяти месяцев. В этом регионе лёд и снег являются природными ресурсами, культурным символом, экономической силой и двигателем инноваций.
На протяжении последних лет Харбин развивает целую промышленную цепочку из зимних видов спорта, зимних традиций, зимнего оборудования и туризма, и с успехом использует потенциал «холодных» ресурсов для нового экономического роста. С 2022 по 2023 год общий масштаб экономики «льда и снега» Харбина превысил 70 млрд юаней (около 9,8 млрд USD), что составляет более 25 % экономики провинции Хэйлунцзян.
Помимо того, что в Харбине родилось много прославленных чемпионов зимних олимпийских игр, зимние развлечения занимают 1 место в Китае и среди широкой общественности. В последние годы Харбин продвигает в обществе идею развития зимних видов спорта, создавая экологичный цикл зимних видов спорта и строя соответствующую инфраструктуру для занятий этими видами спорта. В настоящее время в городе свыше 30 горнолыжных курортов и 530 катков в начальных и средних школах. Все любят, помогают и принимают участие в строительстве «Здорового Харбина» с помощью зимних видов спорта.
Пять лет подряд город получает первое место в рейтинге «China’s Top 10 Ice and Snow Tourism Cities» (10 лучших туристических городов Китая для занятий зимними видами спорта) и находится в списке 10 «China’s most sought-after cities by tourists worldwide» (Самых привлекательных для мировых туристов городов Китая). Здесь проходит множество разнообразных мероприятий по международному обмену, таких как «Sun Island Annual Conference» и «Harbin Summer Music Concert».