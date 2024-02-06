Харон Запольский: Бокс – это одновременно и преодоление, и строительство себя.

Бокс – это одновременно и преодоление, и строительство себя, считает Харон Запольский, профессиональный боксер. 33-летний спортсмен из Калуги выступает в среднем весе.

По его мнению, бокс не ограничивается одной только функциональной подготовкой. Важны и взрывная работа мышц, выносливость. Бокс — это отличная гибкость, координация, психологическая устойчивость, высокая скорость принятия решений. Тут очень многое зависит от задач, поставленных как перед тренером, так и перед собой.

Бокс – это не только спорт высоких достижений. Здесь нет каких-то особых противопоказаний, кроме жестких ограничений по здоровью. Таких, как, например, грыжа, ограничивающая свободное передвижение. Или дисфункции артериального или внутричерепного давления, сердечно-сосудистые заболевания. Бокс может по облегченной программе включаться в программы фитнеса даже для пенсионеров.

Бокс, как и все единоборства – это философия, говорит спортсмен. Но философия не восточного толка, хитро закрученная и отвлечённая, а европейская, прямая и точная, как хороший апперкот. Потому важнейшей, если не решающей частью процесса, становятся первая тренировка и, в особенности, первый выход на ринг, пусть это и тренировочный бой.

Харон Запольский говорит, что основой первого года занятий является освоение новичком действий в бою на дальней дистанции, прямые удары и защита от них.

Следующим этапом является программа второго года обучения. Это сочетание совершенствования первичных навыков с освоением новых, таких, как удары снизу, боковые и защиты от них. На этом этапе применяется методика подготовки спортсмена «открытый ринг» и участие в этих соревнованиях.

На третьем году обучения происходит распределение спортсменов, посвятивших жизнь спорту, по различным группам. Каждый боец готовится к сдаче на спортивные разряды, далее – на звание кандидата в мастера и мастера спорта.

Формирование учебно-тренировочных групп для боксеров, прошедших соответствующую подготовку в течение минимум года, производится на конкурсной основе. Претенденты тестируются на предмет соответствию нормативам по общефизической и специальной подготовке, рассказывает Харон Запольский.

В данном формате соблюдается соответствие задач подготовки ключевым требованиям освоения спортивного мастерства по следующим параметрам: функциональная подготовленность; улучшение физических характеристик, расширение технико-тактического арсенала; наращивание волевых качеств; увеличение опыта участия в соревнованиях, улучшение спортивных результатов.

В группы спортивного совершенствования отбираются спортсмены, обладатели спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», показывающие положительную динамику спортивных показателей. Этот этап рассчитан на подго­товку бойца в спортивной школе в течение двух лет.

В группы высшего спортивного мастерства попадают спортсмены, имеющие высокие перспективы, успешно прошедшие предварительные стадии, имеющие звание «мастер спорта» и статус кандидатов в состав сборных команд России. Участники групп должны сдать нормативы общей физической и специальной физической подготовки, определяемые специальными федеральными стандартами, говорит Харон Запольский.

Новичок должен иметь только спортивную одежду – шорты, футболку, кеды или кроссовки. Перчатки, и боевые, и тренировочные, ему выдадут в зале. После первых тренировок он должен будет доэкипироваться. Расходы на полную экипировку невелики, и не нанесут серьёзный урон его личному бюджету.

Так, необходимо иметь перчатки, шлем, форму, специальную обувь, капы, защиту паха, бинты, скакалка и спортивную сумку, способную вместить всё это. На тренировках боксер экипируется произвольной формой и тренировочными перчатками. На соревнованиях – специальными трусами и майкой свободного, удобного кроя в цветах соответствующего угла ринга.

Тренировочные перчатки предназначены для спаррингов – учебных боёв. Важным элементом экипировки являются перчатки снарядные, предназначенные для тренировок на снарядах – боксерском мешке, груше, лапах. Изготавливаются они из кожи – натуральной либо искусственной, со специальной набивкой на костяшках. Снарядные перчатки должны быть прочны и устойчивы к ударным нагрузкам, удобны в носке.

Харон Запольский убежден, что ключевой составляющей технического мастерства бойца, нарабатываемой боксером с самых первых тренировок, является стойка. Необходимо с первых шагов бойца в спорте и на протяжении всего тренировочного процесса нарабатывать удобную, подходящую стиля каждого конкретного бойца стойку, которую набравшийся опыта боксер превратит в свою «фирменную», индивидуальную как почерк, стойку.