HAVIT вывел свою продукцию на платформу «М.Видео»

Ведущий бренд интеллектуальной электронной техники HAVIT официально вывел свою продукцию на известную платформу розничной торговли электроникой «М.Видео». Теперь пользователи могут легко приобретать оригинальную продукцию HAVIT на официальном веб-сайте и в розничных магазинах «М.Видео», а также получать комплексное послепродажное обслуживание.

Основанная в 1998 году, компания HAVIT осваивает инновационные технологии и удовлетворяет запросы пользователей во всем мире, предлагая им эстетичные и практичные товары. Благодаря многолетнему упору на независимые исследования и оригинальный дизайн, HAVIT обладает глубоким пониманием изменений на рынке электроники и гибко реагирует на них, выпуская продукты, отвечающие нуждам потребителей.

В основу своей философии дизайна HAVIT ставит интеллект, эстетику и практичность, что позволило компании завоевать 61 международную награду в области дизайна, включая Red Dot Award, iF Design Award и др. Одновременно HAVIT реализует свой курс на максимальное удобство пользователей, используя в своей продукции экологически чистые и безвредные для кожи материалы. Сейчас ее продукция продается более чем в 140 странах и регионах мира, заслужив любовь и признание более 100 миллионов пользователей.

Игровые наушники HAVIT H2002d 3,5 мм, известные своими захватывающими игровыми звуковыми эффектами и выдающимися характеристиками, неизменно входят в тройку лидеров продаж в системе электронной торговли, становясь предпочтительным выбором для многочисленных любителей игр. Помимо популярной игровой периферии, HAVIT также представила серию высококачественных компьютерных периферийных устройств, призванных обеспечить пользователям удобство и комфорт как в офисной среде, так и в других сферах деятельности.