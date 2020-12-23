Hengli Intelligent Plant добивается производственной эффективности с помощью решений AspenTech

Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), компания, являющаяся ведущим мировым поставщиком программного обеспечения для оптимизации производительности активов, объявила о том, что нефтеперерабатывающее предприятие Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery (Hengli), лидирующее в рейтинге Fortune Global 500 в Китае, выбрало программное обеспечение Aspen DMC3, чтобы ускорить цифровую трансформацию на своем заводе в городе Далянь (Китай).

Развернув это ПО, Hengli получит запатентованную адаптивную технологию управления производством, которая ускорит рабочие процессы и повысит их стабильность в соответствии со стратегией развития предприятия.

Рикки Ли Сянью (Ricky Li Xianyou), вице-президент компании Hengli, прокомментировал: «Компания Hengli включила ПО Aspen DMC3 в свою концепцию интеллектуального предприятия. Это поможет укрепить лидирующие позиции на рынке и реализовать стратегию развития. Партнерство с AspenTech позволит Hengli добиться хорошей окупаемости инвестиций и максимальной эффективности на протяжении всего жизненного цикла активов».

Джек Динг (Jack Ding), региональный менеджер по Китаю в компании Aspen Technology, добавил: «Мы ставим отношения с заказчиками во главу угла и рады помочь Hengli ускорить переход на цифровые технологии. Еще до развертывания ПО Aspen DMC3 компания Hengli использовала инновационный набор решений aspenONE, который обеспечивал максимальную производительность активов в течение всего срока эксплуатации и помогал компании оставаться лидером отрасли».

Aspen DMC3 ускоряет развертывание, одновременно оптимизируя и тестируя технологические процессы. Благодаря этому предприятие может использовать запатентованную адаптивную технологию управления производством, обеспечивая масштабируемость и устойчивое развитие. Компании с непрерывным производством могут в реальном времени адаптироваться к изменяющимся условиям и добиться максимальной производительности просто и надежно.

О компании Aspen Technology



Aspen Technology (AspenTech) — ведущий поставщик программного обеспечения для оптимизации производительности активов. Наши продукты разработаны для использования в сложных промышленных средах, где важную роль играет оптимизация проектирования, эксплуатации и обслуживания производственных активов. AspenTech уникально сочетает десятилетия опыта в области моделирования производственных процессов с технологиями машинного обучения. Наша цель — создание программной платформы для автоматизации работы с производственными данными и обеспечение устойчивого конкурентного преимущества, сохраняя высокую доходность на протяжении всего жизненного цикла производственного актива. Как следствие, предприятия капиталоемких отраслей промышленности могут максимально увеличить время безотказной работы оборудования и расширить границы производительности, эксплуатируя свои активы безопаснее, экологичнее, продолжительнее и быстрее. Чтобы узнать больше, посетите сайт AspenTech.com