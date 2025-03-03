Henley & Partners приветствует «Trump Gold Card» для привлечения богатых мигрантов в США 

Ведущая международная фирма по инвестиционной миграции Henley & Partners приветствует предложение президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу новой визы «золотая карта», которая предоставит богатым инвесторам право жить и работать в США и возможность получить гражданство в обмен на инвестиции в размере USD 5 миллионов. Эта инициатива повысит конкурентоспособность США в глобальном ландшафте инвестиционной миграции, обозначив четкий и привлекательный инвестиционный путь к гражданству для состоятельных людей, стремящихся внести свой вклад в американскую экономику.

Генеральный директор Henley & Partners д-р Юрг Штеффен (Juerg Steffen) говорит: «Предлагаемая золотая виза представляет собой потрясающую новую возможность для состоятельных инвесторов, стремящихся стать резидентами США и получить гражданство страны. Тем не менее, сохранение последовательности и ясности иммиграционной политики для инвесторов также имеет исключительно важное значение. Мы призываем власти США обеспечить стабильность для инвесторов путем осуществления хорошо структурированного перехода, который защищает существующие программы, такие как иммиграционная программа США EB-5 для инвесторов. Инвесторы, рассматривающие программу EB-5, должны действовать быстро в соответствии с действующими правилами, поскольку их право на получение грин-карты остается гарантированным в установленных рамках. Мы по-прежнему стремимся разъяснять инвесторам развивающийся иммиграционный ландшафт США и будем продолжать взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство США, для поддержания экономического роста, обеспечивая при этом определенность для инвесторов».

Рекордный спрос на варианты инвестиционной миграции

За последние 12 месяцев Henley & Partners работала с клиентами из 94 стран и получила запросы от более чем 180 различных национальностей, что отражает непрекращающийся и значительный рост глобального спроса на решения для инвестиционной миграции.

Доминик Волек (Dominic Volek), руководитель группы частных клиентов Henley & Partners, говорит, что введение программы получения визы США «золотая карта» представляет собой уникальную возможность для состоятельных людей, желающих получить вид на жительство в стране с возможностью получения гражданства. «США остаются бесспорным лидером в создании и накоплении частного капитала, и мы приветствуем прогрессивный подход правительства США к предоставлению доступа к гражданству через инвестиции. Как отмечается в нашем Отчете о богатстве США , на долю США приходится 32 % мирового ликвидного инвестиционного богатства — колоссальные USD 67 триллионов. В стране также проживает 37 % мировых миллионеров. Мы уже давно выступаем за программы инвестиционной миграции, которые уравновешивают выгоды для инвесторов с национальным экономическим ростом, и введение программы золотых карт является захватывающим событием, подтверждающим, что США являются ведущим направлением для глобальных инвесторов, обеспечивая при этом более стратегическую и выгодную основу как для богатых мигрантов, так и для американской экономики».

Волек повторяет, что инвесторы, которые все еще рассматривают созданную США Иммиграционную программу для инвесторов EB-5 должны делать всё быстро в соответствии с действующими правилами, поскольку их способность получить грин-карту, скорее всего, будет защищена существующими правилами EB-5. «Учитывая сложность законодательства и правовую защиту, предусмотренную Законом о реформе и добросовестности EB-5 2022 года (RIA), клиенты могут оставаться уверенными в стабильности программы EB-5 и должны незамедлительно приступить к своим инвестициям, чтобы обеспечить себе место в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Любая новая виза инвестора потребует нового законодательства, которое должно будет быть принято Конгрессом, что вряд ли произойдет в кратчайшие сроки».

Богатые мигранты стимулируют экономический рост

Henley & Partners, которая имеет более 60 офисов по всему миру и привлекла свыше USD 15 миллиардов прямых иностранных инвестиций, разработала, внедрила и успешно продвигает многие из самых успешных в мире программ получения постоянного вида на жительство и гражданства за инвестиции и с нетерпением ожидает совместной работы с правительством США для привлечения заинтересованных инвесторов по новой визовой программе «золотая карта» США.

Доктор Штеффен (Dr. Steffen) говорит, что удержание и привлечение богатых мигрантов имеет решающее значение для экономического роста, в том числе в богатых регионах мира, таких как США и Европа. «Эти состоятельные люди не только приносят свое богатство, страна также получает выгоду от налогов, которые они платят, бизнеса и рабочих мест, которые они создают. Преимущества такой миграции состоятельных и талантливых людей широки, включая доход от обмена иностранной валюты от поступающих денежных средств, увеличение инвестиций на фондовом рынке и стимулирование создания рабочих мест на местном уровне, особенно в секторах с высокой стоимостью, таких как розничная торговля предметами роскоши, высокие технологии и премиальная недвижимость. Кроме того, многие переезжающие миллионеры – это предприниматели и основатели компаний, которые начинают новый бизнес и способствуют повышению экономической активности, укрепляя долгосрочное экономическое процветание своих новых родных стран».