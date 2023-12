Hiconics представит решения для автономных систем энергоснабжения на Solar Solutions Düsseldorf 2023

Hiconics Eco-Energy Drive Technology, бренд «зеленой» энергетики в структуре группы Midea Industrial Technology, продемонстрирует свой новейший продукт в области накопления энергии в бытовых условиях из уже известных серий MINERGY и WISDOM.

В серии MINERGY и WISDOM входит широкий спектр решений по накоплению энергии в бытовых условиях от однофазных, трехфазных и многофункциональных интегрированных аккумуляторов до сплит-систем накопления энергии, обеспечивая надежную и бесперебойную подачу электроэнергии для пользователей автономных систем и тех, кто сталкивается с перебоями в энергоснабжении. В этих сериях также представлены интеллектуальные системы «зеленой» энергии для пользователей с фотоэлектрическими системами.

«Hiconics намерена стать лидером среди продуктов и решений для накопления энергии в бытовых условиях, уделяя основное внимание совершенствованию безопасности, удобства и интеллектуальной составляющей своих продуктов», – сказал Деннис Ли (Dennis Lee), генеральный директор Hiconics Overseas Sales Company.

В серии WISDOM представлены аккумуляторы емкостью от 13,8 до 69 кВт⋅ч, поддерживающие 100 % дисбаланс трехфазной нагрузки и максимальный выходной дисбаланс однофазной нагрузки 30 %. Данная линейка продуктов спроектирована с многоступенчатыми предохранительными функциями для надежной работы аккумулятора, поддержания нагрузки и общей системы накопления энергии в бытовых условиях.

Управление электроэнергией можно осуществлять за счет настройки местных цен на электроэнергию, сдвига нагрузки в пиковый период, а также показателей самостоятельной генерации и кастомизации стратегии потребления на месте, обеспечивая поддержку стратегии энергопотребления для домашних пользователей. Оно также может связывать энергетическую систему с сетью бытовых приборов, оборудованных системой оптимизации IFTTT (If This Then That), раздвигая границы бренда и строя диверсифицированную экосистему энергопотребления.