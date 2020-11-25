Hiddenfjord приняла на себя обязательства по снижению выбросов CO2

Компания по разведению атлантического лосося Hiddenfjord объявила о сокращении выбросов CO2 на 94% в результате отказа от авиаперевозок с 20 октября 2020 года. Данные подтверждает независимая норвежская исследовательская организация SINTEF. Воздушные перевозки вносят основной вклад в глобальные выбросы CO2 и выделяют примерно в 50 раз больше углекислого газа, чем морские перевозки. Hiddenfjord является первой в отрасли аквакультуры, кто принял на себя обязательства по снижению воздействия на окружающую среду такого свойства и масштаба согласно 13-ой Цели ООН в области устойчивого развития.

Производство лосося само по себе имеет гораздо меньший углеродный след, чем производство других продуктов питания животного происхождения, таких как свинина или говядина, но замена авиаперевозок на морской транспорт делает его еще более экологически безопасным.

«Факты очевидны, нам всем необходимо немедленно прекратить использование самолетов для перевозки грузов, чтобы уменьшить воздействие на изменение климата», — заявляет Атли Грегерсен (Atli Gregersen), управляющий директор и владелец Hiddenfjord. «Это было непростое решение. Мы знали, что оно может привести к более низким ценам и повышенным рискам в результате потери гибкости в выходе на более отдаленные рынки. Но с этической точки зрения это абсолютно правильное решение. Если мы заявляем, что хотим быть по-настоящему экологичной компанией, то мы должны действовать соответственно».

Новое независимое исследование среди потребителей показывает, что лосось от компании Hiddenfjord сохранил качество, несмотря на отказ от авиаперевозок.

«Остановка грузовых авиаперевозок стала большим изменением для многих наших клиентов, но мы рады, что смогли доказать способность поддерживать высокое качество при значительно меньшем объеме выбросов CO2. Мы видим хороший рост продаж. Продукт вызывает интерес со стороны новых клиентов, которые уделяют особое внимание экологии, — объясняет Эли Хансен (Óli Hansen), директор по продажам Hiddenfjord.

Поддержание высокого качества продукции объясняется тремя важными факторами:

На протяжении тысячелетий атлантический лосось адаптировался к условиям вод региона, мигрируя из рек, впадающих в Северную часть Атлантического океана, чтобы питаться и расти в море вокруг Фарерских островов. Эта первозданная среда, для которой характерна стабильная круглогодичная температура воды в пределах 6-11° C и особый региональный световой режим, является естественным домом для атлантического лосося.

Hiddenfjord выращивает лосося в дикой природе — в загонах, размещенных на открытых участках с высокими волнами и сильными течениями, которые обеспечивают идеальные естественные условия жизни для рыбы, и в то же время предотвращают загрязнение морского дна. Лосось от Hiddenfjord выращивается в самых суровых природных условиях в мире.

Компания использует уникальную концепцию разведения рыбы «без стресса», в которой задействован естественный инстинкт лосося плыть против течения. Рыб направляют из открытых морских загонов в бассейн для сбора, где их оглушают.