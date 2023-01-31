Хилинг-отель Green Flow станет местом отдыха гостей фестиваля RosaFest 2023

На курорте Роза Хутор с 28 января по 4 февраля состоится восьмой ежегодный горнолыжный фестиваль RosaFest 2023. Целая неделя снежных приключений на лучшем горнолыжном курорте страны в этом году пройдет в формате большой игры: запутанные квесты в горах и контесты в сноупарке. Звездные тренеры проведут мастер-классы для спортсменов с самым разным уровнем подготовки. Apres-ski программа включает кинопремьеры, интеллектуальные игры, вечеринки, граффити-перфомансы и многочисленные концерты.

Хилинг-отель Green Flow Rosa Khutor, удобно расположенный в верхней части курорта Роза Хутор в 5-ти минутах от подъемников, стал одним из партнеров фестиваля. Отель примет у себя звездных гостей: телеведущих, блогеров и спортсменов.

Green Flow Rosa Khutor славится возможностью объединить полную “перезагрузку” и оздоровление с самыми разнообразными спортивными активностями, поэтому все проживающие в период фестиваля в качестве бонуса получат билет на RosaFest 2023. После активного дня гости Green Flow смогут восстановить свои силы в термальном центре и, конечно же, знаменитом инфинити бассейне с видом на горы.

Справка о компании:

Отель Green Flow 4*, открытый в 2017 году, стал первым российским отелем, вошедшим в международную ассоциацию Healing Hotels of the World, насчитывающую более 100 объектов на 5 континентах. Хилинг-концепция, которая лежит в основе Green Flow, отвечает основным запросам людей, живущих в стремительном ритме больших городов и перегруженных информацией. Это создание и поддержание гармонии во всем, что окружает человека, атмосферы для полного расслабления, эмоционального и физического преображения и восстановления. Сейчас компания активно масштабируется, развивая сеть отелей и оздоровительно-термальных комплексов в разных регионах России.