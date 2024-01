HIS Thailand объявило новые визовые программы в Thailand Privilege

H.I.S. Tours Co. Ltd., туристическое агентство со штаб-квартирой в Таиланде и авторизованный агент Thailand Privilege, отметило три года успешного сотрудничества с Thailand Privilege Card Co., Ltd. (TPC).

Новые визовые программы членства в Thailand Privilege — Визовая программа Gold (5 лет), Визовая программа Platinum (10 лет), Визовая программа Diamond (15 лет) и Визовая программа Reserve (20 лет) — предлагают иностранным резидентам комплексные привилегии и льготы, адаптированные под их потребности, через систему накопления баллов Privilege Points.

Льготы от авторизованного агента HIS Thailand клиентам при подаче заявок через веб-сайт агентства включают подарочные сертификаты на перелеты, отели, туры и покупки в лучших торговых центрах Таиланда. HIS Thailand также предлагает комплексное обслуживание и поддержку клиентов. За прошедшие три года агентство HIS Thailand предоставило свои услуги сотням членов Thailand Privilege.

Президент TPC Манатасе Аннават (Manatase Annawat): «Программа членства Thailand Privilege отмечает 20-летний юбилей, и мы провели значительный ребрендинг и улучшение льгот и привилегий, чтобы полностью удовлетворить все потребности иностранных резидентов, желающих проживать в Таиланде в течение длительного периода времени».

«HIS непрерывно повышает качество предоставляемых услуг для удовлетворения меняющихся потребностей иностранных резидентов, планирующих долгосрочное проживание в Таиланде. Мы гордимся достигнутыми впечатляющими результатами, благодаря которым, все наши клиенты успешно стали членами Thailand Privilege, и получили эксклюзивные привилегии и дополнительные бесплатные услуги. Компания HIS продолжит продвигать новые визовые программы членства в Thailand Privilege на важнейших рынках и способствовать динамичному росту», — сказал г-н Нориказу Тсуда (Norikazu Tsuda), управляющий директор HIS Thailand.