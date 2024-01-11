Глобальная корпорация по производству электроники и бытовой техники Hisense объявила о новых продуктах и видении бренда на CES 2024. Дэвид Голд, президент подразделения Hisense Americas, выступил с программной речью, пообещав «расширять границы технологии дисплеев», чтобы компания «могла переосмыслить сценарии, при которых экраны являются незаменимыми. Мы выходим за границы технологий и превращаем наши решения и опыт в бесконечные ежедневные настройки».

Благодаря тому, что продукция Hisense доступна в более чем 160 странах, поддерживается 66 иностранными компаниями и офисами, 34 промышленными парками и 25 центрами исследований и разработок, компания стремительно растет в течение последнего десятилетия и продолжает использовать технологии дисплеев для поддержки потребностей потребителей. Hisense выходит далеко за пределы дома и охватывает различные аспекты повседневной жизни — офисы, классы, больницы, стадионы, транспорт — как физически, так и посредством дополненной/виртуальной реальности.

Hisense CES 2024 media event

Дэвид Голд подводит такие итоги видению Hisense вл время своей речи: «Hisense занимается не только созданием экранов, компания создает сценарии. Мы стремимся к объединению мира путем внедрения технологий дисплеев в повседневную жизнь, предлагая опыт, который выходит за пределы экрана и становится частью истории вашей жизни».

Революционная идея для улучшения качества развлечений дома

Инновации дисплеев были показаны на примере определенных сценариев дисплеев продуктов и новых технологий, в частности революционной технологии лазерных телевизоров, современных телевизоров ULED и сопряжения смарт-платформы Hisense ConnectLife с операционной системой VIDAA TV.

Серия Hisense ULED удовлетворяет потребности потребителей в качестве, производительности и ценности. Кроме того, была внедрена технология Mini LED на всей премиум-линейке телевизоров, преобразовывая саму суть домашних развлечений, обеспечивая разнообразие развлекательных решений для семей. Среди других продуктов на стенде — новый лазерный телевизор Hisense 8K Sonic Screen, телевизор Ultra Black Screen и лазерная технология TriChroma с новой технологией Dynamic Light Steering.

Создание опыта, который раздвигает границы традиционных дисплеев

Масштаб влияния новых технологий в дисплеях был продемонстрирован Дэвидом Голдом, который привел конкретные примеры того, где Hisense использует ежедневные сценарии.

David Gold, President of Hisense Americas delivering «Global Vision, Display-Scenarios» speech at CES 2024.

Среди них — ключевая роль B2B-дисплеев Hisense в профессиональной и образовательной среде, в то время как удаленная работа и глобальная взаимосвязь переосмысливает сотрудничество, обеспечивая беспроблемную связь, как лично, так и удаленно. В спорте и развлечениях LED-дисплеи, видеостены и цифровые знаки на аренах еще больше приближают любителей спорта и концертов к действу, чтобы не упустить ни одного момента. В медицинской отрасли обеспечение точной и современной технологии формирования изображений для ультразвуковых приборов, а затем проецирование изображений дома на телеэкране — все это реализует революционную идею на практике. Возможности взаимосвязанности безграничны.