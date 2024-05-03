Hisense, официальный партнер UEFA EURO 2024, представил кампанию BEYOND GLORY

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024, компания Hisense представила свою кампанию BEYOND GLORY с новой рекламы, демонстрирующей новейшие инновационные продукты, которые приносят людям лучшую жизнь.

В рекламном ролике представлены ультрасовременные ULED-телевизоры и лазерные телевизоры Hisense, призванные улучшить спортивные и развлекательные впечатления от просмотра. Основное внимание уделяется телевизору U7N ULED Mini-LED, оснащенному передовыми функциями, такими как Mini-LED, технология Quantum Dot и 144Hz Game Mode Pro.

Благодаря сверхбольшим размерам экрана 100 и 120 дюймов Hisense также подчеркивает кинематографический визуальный опыт, предлагаемый лазерным телевизором L9H. Сверхкороткофокусный лазерный телевизор TriChroma Laser TV проецирует яркое изображение 4K.

Умный холодильник Hisense PureFlat оснащен антибактериальной защитой и приложением, которое позволяет контролировать настройки холодильника, управлять запасами продуктов, планировать питание и даже смотреть игру на экране двери во время приготовления пищи.

Можно загрузить закуски в духовку Hisense Hi8 BlackLine и подключить к приложению, чтобы следить за ходом приготовления, не вставая с дивана во время матча. Можно стирать свою форму с помощью стиральных и сушильных машин серии Hisense 7S. Благодаря режиму Washer-Dryer Link в приложении ConnectLife программа стирки отправляется удаленно на сушилку Hisense, что позволяет ей разумно выбрать правильную программу сушки. Когда домашняя работа будет сделана, легко легко можно проверить состояние вин и установить температуру с помощью дистанционного прикосновения, взять охлажденную бутылку из винного шкафа серии Hisense JC и вернуться к матчу.