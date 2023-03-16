Hisense отмечает 3-й год сотрудничества с «Пари Сен-Жермен»

Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и электроники, и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» отметили третий год сотрудничества новым рекламным роликом.

В рекламном ролике, демонстрирующем новейшие ULED- и лазерные телевизоры, а также умные холодильники Hisense, снялись Марко Верратти, Нуну Мендеш и Фабиан Руис, а также во второй раз принял участие Лионель Месси, капитан команды, выигравшей Чемпионат мира, после того как ролик с его участием в прошлом году получил исключительно положительные отзывы.

Три года сотрудничества и повторное участие некоторых лучших игроков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в рекламном ролике Hisense отражают признание клуба и поддержку бренда Hisense, доказывая, что его уважают и ценят во всем мире.

Бренд Hisense и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обещают превзойти ваши ожидания

Содержание рекламного ролика подтверждает главную тему партнерства бренда Hisense и футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» ‎в этом году: превзойти ваши ожидания. Слоган призван продемонстрировать потребителям и поклонникам, как продукция и технологии Hisense, а также звездная футбольная команда «Пари Сен-Жермен» превосходят ваши ожидания.

В ролике Марко Верратти, Фабиан Руис и Нуну Мендеш переносятся на поле после того, как они наблюдают за мастерством молодых футболистов, играющих в матче, с помощью технологии спортивного режима на своих телевизорах Hisense. Когда игра обостряется, Лионель Месси выходит на поле, чтобы спасти матч и подарить молодым игрокам и звездам футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» впечатления, превосходящие их ожидания.

Бренд Hisense запускает этот рекламный ролик на фоне успешного зарубежного выступления в прошлом году. Результаты нового анализа, проведенного ведущей компанией по исследованию рынка Ipsos, показали, что узнаваемость бренда Hisense во Франции выросла на 8 процентных пунктов с момента заключения партнерства с парижским футбольным клубом и ежегодно растет с 2020 года.

Бренд Hisense и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» реализовали множество совместных проектов в рамках захватывающего трехлетнего сотрудничества, начиная с новых светодиодных дисплеев, окружающих стадион «Парк де Пренс», и заканчивая благотворительными инициативами, такими как пожертвование интеллектуального оборудования для улучшения цифрового обучения нуждающихся подростков через Фонд Paris Saint-Germain Endowment Fund.

Поскольку бренд Hisense продолжает преодолевать барьеры в области дисплейных технологий и расширять свое международное присутствие, это важное событие при участии футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» демонстрирует его стремление к построению прочных, устойчивых отношений с потребителями во всем мире.