Hisense представила продукцию, приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2022 г.

Hisense, одна из ведущих в мире технологических компаний, провела свою первую прямую трансляцию запуска продукции, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2022 года, представив в ходе мероприятия инновационные продукты премиум-класса. Компания Hisense, в том числе, представила телевизор Hisense U7H, лазерный телевизор Hisense L9H и бытовую технику. На презентации были предложены премиум-технологии и инновационные революционные разработки Hisense, которые в полной мере продемонстрировали ценности и приверженность компании использованию технологий для повышения качества жизни потребителей по всему миру.

«За последние 53 года Hisense превратилась в одну из ведущих международных технологических компаний». В начале мероприятия заместитель управляющего директора отдела по управлению брендами Hisense Group Кэнди Панг (Candy Pang) заявила следующее: «Как официальному спонсору Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022 года в Катаре нам выпала большая честь представить специальную продукцию Hisense для Чемпионата мира по футболу ФИФА, которая поможет нам радоваться потрясающим мгновениям ФИФА со всем миром».

Премиальные и изысканные технологии: индивидуализация для пользовательского опыта высочайшего уровня

Hisense U7H — получайте еще больше от просмотра матчей

В последние годы потребители предъявляют спрос на лучшее из лучшего на рынке телевизоров, и модель U7H, разработанная компанией Hisense, оснащена первоклассными технологиями, которые могут полностью удовлетворить запросы потребителей. В ходе презентации был представлен премиальный функционал Hisense U7H, что помогло потребителям лучше понять преимущества всех интеллектуальных функций. Функция Sport Mode (спортивный режим) выводит опыт просмотра на новый, высочайший уровень. Всякий раз, когда зрители смотрят спортивные передачи, Hisense U7H автоматически активирует спортивный режим, повышая детализацию и плавность, что гарантирует фанатам футбола уникальные впечатления от просмотра матчей Чемпионата мира по футболу.

Лазерный телевизор Hisense L9H TriChroma — лучший в своем классе телевизор

Благодаря многолетним усилиям разработчиков лазерный телевизор Hisense был удостоен звания «Король среди проекторов со сверхкоротким расстоянием проецирования» и получил награды «Лучший в своем классе» и «Выбор редакции». Модель L9H обеспечивает превосходные впечатления для потребителей, которые ищут высококачественный телевизором с большим экраном и безупречной производительностью. В ходе мероприятия по запуску продукции к мундиалю компания Hisense полностью визуализировала технологию L9H. Модель L9H представляет собой лазерный телевизор со сверхбольшим экраном, безупречным качеством изображения и улучшенными экологическими характеристиками. Технологии L9H обеспечивают превосходную яркость, контрастность, цветопередачу и детализацию для сверхчеткого качества изображения, благодаря чему потребители по всему миру получают захватывающие впечатления от просмотра.

Серия бытовой техники

Помимо серии телевизоров, компания Hisense также представила бытовую технику для повышения качества жизни потребителей. От печей до посудомоечных машин, от умных кондиционеров до стиральных машин — все новейшие продукты компании Hisense были собраны в «Доме Hisense» для создания идеальной атмосферы для потребителей с использованием концепции интеллектуального дома.

Через продукцию, специально разработанную к Чемпионату мира по футболу 2022 года, компания Hisense переосмысливает технологии премиум-класса за счет передовых инноваций, в очередной раз выводя качество жизни потребителей на новый уровень. В конце этого года компания Hisense, в качестве официального спонсора Чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре 2022 года, будет в полной мере выполнять свои обязательства и обеспечивать потребителей по всему миру идеальными впечатлениями от просмотра матчей благодаря технологиям Hisense.

https://www.youtube.com/watch?v=xxdS54okemU

https://www.youtube.com/watch?v=br4Yedb9dn4