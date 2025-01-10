Hisense преобразует будущее домашних развлечений и «умного быта» с помощью инноваций на базе ИИ на выставке CES 2025 

Компания Hisense представила новейшие технологические инновации на основе искусственного интеллекта на своем тематическом стенде «AI Your Life» на выставке CES 2025, продемонстрировав набор премиальных продуктов, включая 116-дюймовый светодиодный телевизор TriChroma, дисплей MicroLED и лазерные телевизоры, а также широкий спектр интеллектуальных бытовых приборов с поддержкой искусственного интеллекта и передовых приложений в автомобильной, коммерческой, медицинской и энергетической системах.

Ведущим достижением Hisense в области дисплеев является 116-дюймовый светодиодный телевизор TriChroma с передовой технологией локального затемнения RGB. Благодаря Hi-View AI Engine X от Hisense телевизор оптимизирует каждый кадр с помощью функций, управляемых ИИ, включая AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming, AI Clear Voice и AI Banding Smoother, обеспечивая динамическую контрастность, яркость и цветовые настройки в режиме реального времени для ярких, реалистичных визуальных эффектов наряду с высоким качеством звука.

Первый в мире потребительский 136-дюймовый дисплей MicroLED знаменует собой важную веху в доступной передовой технологии отображения. Этот телевизор с более чем 24,88 миллионами самоизлучающих светодиодов обеспечивает невероятную четкость и точность цвета.

Новейшие телевизоры с искусственным интеллектом включают в себя серии U7 и U8 на базе процессора Hisense Hi-View Engine Pro, оптимизирующие аудиовизуальный опыт с анализом уровня кадра в реальном времени, обрабатывая сложные функции, такие как масштабирование 4K и улучшение цвета. Вершиной линейки ULED является серия U9, оснащенная флагманским процессором Hi-View Engine X.

Также был представлен телевизионный контент с поддержкой ИИ благодаря контент-партнеру Hisense — глобальной платформе Smart TV VIDAA. Предоставляя рекомендации на основе ИИ с учетом личных предпочтений, VIDAA предоставляет пользователям богатый и разнообразный развлекательный и игровой опыт.

Демонстрируя технологию лазерных телевизоров, расширяющую границы развлечений с большим экраном, компания Hisense продемонстрировала свои инновационные дисплеи с большим экраном и партнерства по улучшению игр с продуктами Designed for Xbox. Продукты Hisense Gaming Laser Cinema устанавливают новые стандарты для захватывающих игр. Разработанные для Xbox модели PX3-PRO Laser Cinema и C2 Ultra 4K Laser Mini Projector также улучшают впечатления от игр и фильмов благодаря сверхбольшому размеру проекции и визуальным эффектам от Dolby Vision и IMAX Enhanced.

Также был представлен телевизор Hisense Compact Laser TV, предлагающий беспроблемную транспортировку и установку в ультракомпактном дизайне. Новейший Rollable Laser TV представляет собой единую комбинацию проектора и экрана, дополняя ассортимент и предлагая лазерный телевизор для любого образа жизни.

Hisense продолжает лидировать в области заботы о зрении благодаря сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light в своей основной линейке телевизоров, в то время как премиальные модели компании также получают сертификацию Flicker-Free. PX3-PRO Laser Cinema и C2 Ultra 4K Laser Mini Projector идут еще дальше, демонстрируя более высокие технические характеристики, проверенные TÜV Rheinland, в том числе: 0% соотношение вредного синего света (415-455 нм), широкая цветовая гамма (110% BT.2020 и 151% DCI-P3) и едва заметные цветовые различия (ΔE2000<0,9 sRGB).

Стенд Hisense также представил видение умного дома будущего сегодня, продемонстрировав инновации на базе искусственного интеллекта, основанные на платформе ConnectLife, соединяющей и контролирующей все интеллектуальные устройства Hisense.

На выставке была представлена серия стирально-сушильных машин Hisense 7S, приглашающая ИИ в прачечную. Предлагая бесшовную интеграцию с приложением ConnectLife для удаленного мониторинга и управления, стиральнj-сушильная машина сочетает в себе элегантный дизайн с передовыми технологиями и поддержкой ИИ.

Компания Hisense также представила холодильник BCD-780W с поддержкой ConnectLife с функциями искусственного интеллекта, включая управление запасами продуктов питания, напоминания об истечении срока годности, рекомендации по рецептам, голосовое управление и индивидуальные предложения по рецептам.

Hisense сотрудничает с Microsoft, чтобы использовать Azure OpenAI Service и Azure AI Foundry Service для разработки исключительных пользовательских интерфейсов на основе искусственного интеллекта. В настоящее время они включают помощника по рецептам Dish Designer AI на своей интеллектуальной платформе ConnectLife и интегрированные обсуждения сюжетов ИИ и нечеткий поиск в системе Hisense VIDAA OS TV.