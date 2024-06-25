Hisense пробуждает страсть к футболу кампанией Beyond Glory на чемпионате UEFA EURO 2024

В преддверии второй недели чемпионата UEFA EURO 2024 компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, продолжает повышать интерес с помощью своей электризующей кампании Beyond Glory на чемпионате UEFA EURO 2024.
Кампания создала коммерческую демонстрационную зону Hisense на берлинском Олимпийском стадионе. На презентации представлены продукты Hisense Hero, в том числе ULED-телевизоры и лазерные телевизоры.
Кампания Beyond Glory выходит далеко за пределы берлинского Олимпийского стадиона, охватывая футбольных болельщиков на рынках 30 стран, включая Германию, Италию, Великобританию, Францию, Испанию и многие другие. Благодаря серии увлекательных мероприятий Hisense привлекает внимание фанатов и погружает их во все острые ощущения турнира.
Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером чемпионата UEFA EURO 2024. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.