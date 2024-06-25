Hisense пробуждает страсть к футболу кампанией Beyond Glory на чемпионате UEFA EURO 2024

В преддверии второй недели чемпионата UEFA EURO 2024 компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, продолжает повышать интерес с помощью своей электризующей кампании Beyond Glory на чемпионате UEFA EURO 2024.

Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium

Кампания создала коммерческую демонстрационную зону Hisense на берлинском Олимпийском стадионе. На презентации представлены продукты Hisense Hero, в том числе ULED-телевизоры и лазерные телевизоры.

Кампания Beyond Glory выходит далеко за пределы берлинского Олимпийского стадиона, охватывая футбольных болельщиков на рынках 30 стран, включая Германию, Италию, Великобританию, Францию, Испанию и многие другие. Благодаря серии увлекательных мероприятий Hisense привлекает внимание фанатов и погружает их во все острые ощущения турнира.

Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером чемпионата UEFA EURO 2024. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.