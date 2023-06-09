Hisense продолжает развивать партнёрство с европейскими спортивными организациями

Компания Hisense, один из ведущих производителей бытовой техники и электроники, с радостью объявляет о том, что станет официальным партнёром проведения финальных матчей Лиги Наций УЕФА 2023. Уже в третий раз компания Hisense становится спонсором финальной серии матчей. Это происходит на фоне новых показателей продаж, свидетельствующих об успехе глобальной стратегии спортивного маркетинга компании Hisense.

Сделка с УЕФА означает, что гигантские экраны на стадионе будут украшены фирменным логотипом Hisense, и обеспечит компании Hisense возможность присутствия на поле и пресс-конференциях. Партнёрство также подразумевает, что компания по производству бытовой электроники станет спонсором информационной серии турнира «Навыки дня», которая освещает самые яркие моменты индивидуального мастерства, проявленного в играх финальной серии матчей.

В ходе турнира компания Hisense запустит индивидуальную кампанию «Путь к славе», которая не только продемонстрирует непрерывный прогресс Hisense на международном уровне, но и покажет путь, в который отправятся четыре команды в погоне за заветной победой в финале. Hisense будет использовать кампанию «Путь к славе» для продвижения своих телевизоров серии ULED, лазерных телевизоров, холодильников и кондиционеров.

Hisense Italia partner with Inter Milan until the 2024/25 season

Кампания «Путь к славе» и партнёрство с финалом Лиги Наций УЕФА 2023 происходят на фоне значительного роста компании Hisense на международном уровне. В период с января по апрель продажи телевизоров в Европе выросли на 71,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стиральных машин – на 63,73%. Такие показатели компания в значительной степени объясняет своим целенаправленным и постоянно растущим участием в спортивной жизни.

С момента выхода Hisense на международный рынок, компания сосредоточила своё основное внимание на налаживании прочных отношений с потребителями и партнёрами, в полной мере используя спортивный маркетинг. Сотрудничество с авторитетными международными спортивными организациями не только даёт возможность компании Hisense присутствовать на самых популярных в мире культурных событиях, но и демонстрирует её стремление стать мировым брендом.

В настоящее время Hisense имеет 66 зарубежных компаний и представительств, а также региональную стратегию спортивного маркетинга, которая играет важную роль в поддержке развития местного бизнеса. Отличным примером является партнёрство с миланским ФК «Интер», за который местные фанаты болеют особенно страстно. Итальянский футбольный клуб, именуемый также «Интернационале» или Nerazzurri («чёрно-синие»), является партнёром компании Hisense с августа 2022 г., и в субботу 10 июня впервые за последние 13 лет сразится в финале Лиги Чемпионов.

Это партнёрство свидетельствует о взаимном желании клуба и компании постоянно повышать эффективность своей деятельности, стремиться к успеху и получать взаимовыгодные преимущества. Эти три убеждения компания Hisense представила под одним лозунгом с хэштегом #alwaysbetter, который сопровождает всю кампанию Hisense, связанную с «Интером».

Также Hisense представила холодильник Chill Fridge Inter Limited Edition, который украшен в цвета команды и эмблемой клуба В прошлом месяце компания Hisense открыла благотворительный аукцион eBay, на котором была представлена специальная версия мини-холодильника, подписанного вице-президентом Хавьером Дзанетти, а вырученные средства будут переданы ЮНИСЕФ.