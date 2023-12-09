Hisense раскроет будущее технологий дисплеев на CES-2024

Мир
9 декабря 2023

Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, объявит о будущем технологий дисплеев во время CES-2024. Hisense продемонстрирует ряд революционных инноваций, которые изменят способ взаимодействия с экранами.

На CES-2024 Hisense представит ассортимент новой продукции, которая изменит то, как мы живем, работаем и играем. От революционных новых лазерных телевизоров до современных телевизоров на базе ULED.

Дэвид Голд (David Gold), президент подразделения Hisense Americas, выступит на сцене вместе с коллегами, которые покажут, что Hisense не просто создает продукцию, но и изобретает сценарии, которые улучшают жизни пользователей. Будь то динамичный просмотр в машине, первая встреча родителей с малышом на УЗИ или эффект погружения в интерактивном классе, где обучение не имеет границ.

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