Hisense раскроет будущее технологий дисплеев на CES-2024

Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, объявит о будущем технологий дисплеев во время CES-2024. Hisense продемонстрирует ряд революционных инноваций, которые изменят способ взаимодействия с экранами.

На CES-2024 Hisense представит ассортимент новой продукции, которая изменит то, как мы живем, работаем и играем. От революционных новых лазерных телевизоров до современных телевизоров на базе ULED.

Дэвид Голд (David Gold), президент подразделения Hisense Americas, выступит на сцене вместе с коллегами, которые покажут, что Hisense не просто создает продукцию, но и изобретает сценарии, которые улучшают жизни пользователей. Будь то динамичный просмотр в машине, первая встреча родителей с малышом на УЗИ или эффект погружения в интерактивном классе, где обучение не имеет границ.