Hisense с Designed for Xbox выпустила Ultimate 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra 

Технологии
12 октября 2024

Компания Hisense представила свой передовой трехцветный лазерный проектор 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra. Имея сертификат Designed for Xbox, это последнее дополнение к семейству премиум-класса C2, позволяет геймерам получить иммерсивное качество звука и видео на 65—300 дюймах.

Hisense Launched 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra

C2 Ultra обеспечивает качество изображения следующего уровня со 110% цветовой гаммой BT.2020, 3000 люменов ANSI, сертификацией IMAX Enhanced и Dolby Vision. Он обеспечивает кинематографический опыт, не создавая при этом вредных лучей синего света.  

C2 Ultra предлагает универсальные настройки для стен, потолков или полов в вашем жилом помещении. Конструкция подвеса, оптический зум и функции автоматической калибровки позволяют проецировать изображение на несколько поверхностей размером от 65 до 300 дюймов с высокой яркостью и контрастностью.

Встроенный сабвуфер объемом 1,2 л обеспечивает точный бас и насыщенный низкочастотный звук, обеспечивая яркие впечатления от игр или просмотра фильмов или вызывая музыкальные эмоции у аудиофилов. 2.1-канальная звуковая система JBL оживляет иммерсивный звук с помощью объемного звука DTS® Virtual:X 3D.

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