Hisense с И. Касильясом и М. Нойером демонстрируют UEFA EURO 2024 «BEYOND GLORY» Hero

Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники, занявшая второе место в мире по объемам поставок телевизоров с 2022 года по первый квартал 2024 года, вышла на первый план в новом видеоролике амбассадора. Бренд сотрудничает со своими глобальными амбассадорами Икером Касильясом и Мануэлем Нойером, чтобы предоставить поклонникам максимальный опыт просмотра игр UEFA EURO 2024.

В качестве официального партнера UEFA EURO 2024 компания Hisense недавно запустила кампанию «BEYOND GLORY», назначив двух известных вратарей амбассадорами глобальной кампании Hisense. Кампания отмечает неустанное стремление к совершенству, которое разделяют футболисты, стремящиеся к наградам EURO 2024.

Hisense partners with Iker Casillas and Manuel Neuer as Global Ambassador

Оба легендарных вратаря представляют собой абсолютную надежность, помогая обеспечить успех своих команд.

В новом видео амбассадоры демонстрируют свои навыки и инновационные продукты Hisense EURO 2024 «Hero», призванные принести людям лучшую жизнь. Они весело взаимодействуют с линейкой продуктов, включая ULED-телевизор U7N, лазерный телевизор L9H, стиральные машины серии 7S, смарт-холодильник PureFlat и кондиционер Energy Pro X. С приближением турнира потребители могут наслаждаться инновационными продуктами Hisense с выгодными предложениями от местных ритейлеров и платформ электронной коммерции Amazon, Boulanger, Darty, MSD, Mediaworld и т. д.