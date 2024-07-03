Hisense вместе с Safe-Hub Berlin организовали инклюзивные просмотры матчей UEFA EURO 2024

Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, объявила о партнерстве с кампусом Safe-Hub Berlin, чтобы объединить многообразное сообщество молодых людей, используя силу футбола в период чемпионата UEFA EURO 2024. Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024, компания Hisense обеспечит поддержку серии из 16 публичных просмотров в кампусе Safe-Hub Berlin, где молодые болельщики смогут наблюдать за турниром в безопасной и гостеприимной обстановке, а также участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, способствующих инклюзивности и сплоченности.

Кампус Safe-Hub Berlin, расположенный в районе Веддинг, предлагает молодым людям безопасное место для игр, обучения и развития, а также место, где они могут насладиться острыми впечатлениями от чемпионата UEFA EURO 2024.

В рамках этого партнерства компания Hisense предоставляет финансовую поддержку для публичного просмотра и самые современные продукты Hisense кампусу Safe-Hub Berlin, чтобы помочь в организации 16 публичных просмотров матчей UEFA EURO 2024 для молодежи в районе Веддинг в Берлине.

Чтобы отметить и распространить это уникальное партнерство, компания Hisense выпустила захватывающее видео для повышения осведомленности и поддержки Safe-Hub Berlin и предстоящих просмотров. В рекламном ролике участвуют члены местного сообщества и тренеры Safe-Hub, показывая, что молодые люди смогут испытать во время предстоящих просмотров UEFA EURO 2024 в Safe-Hub Berlin.

«Я хочу поблагодарить Hisense за то, что они сделали возможными общественные развлекательные просмотры во время чемпионата EURO 2024. Благодаря пожертвованиям Hisense мы создали безопасное пространство в нашем районе, где молодые люди могут собраться вместе, чтобы посмотреть турнир», — сказала Ясмина (Jasmina), операционный директор Safe-Hub Germany.

В этом году компания Hisense третий раз подряд становится партнером чемпионата UEFA European Championship™, и ее недавняя кампания BEYOND GLORY с участием глобальных амбассадоров бренда Икера Касильяса (Iker Casillas) и Мануэля Нойера (Manuel Neuer).