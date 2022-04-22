Компания Hisense, один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники, и клуб «Пари Сен-Жермен» отметили начало второго года сотрудничества съемкой нового рекламного ролика.

В 2021 году компания Hisense выпустила зрелищный рекламный ролик. В его съемках приняли участие звезды французского клуба — Неймар, Кейлор Навас, Анхель Ди Мария, Андер Эррера и Преснель Кимпембе, символизируя исключительное качество продукции Hisense. Первый рекламный ролик вызвал большой ажиотаж и получил высокие оценки интернет-пользователей и телезрителей.

Компания Hisense выпустила второй совместный рекламный ролик с «Пари Сен-Жермен». В кадре снова появятся Анхель Ди Мария и Преснель Кимпембе, а также новые звезды — Лео Месси, Маркиньос и Идрисса Гейе. Ролик демонстрирует разнообразие бытовой техники Hisense в комфортных домашних условиях, а также рассказывает об исключительной технологии продуктов Hisense сквозь призму повседневной жизни футболиста. Продолжительное сотрудничество с Hisense и активное участие каждого игрока свидетельствует о поддержке бренда со стороны клуба, а также отражает высокий уровень доверия к Hisense со стороны международных потребителей.

Hisense становится «идеальным партнером» с новейшими технологиям и высококачественной продукцией

Тема рекламного ролика — «идеальный партнер» — аллегория на прекрасные деловые отношения между компанией Hisense и клубом «Пари Сен-Жермен» на протяжении нескольких лет. Этот мотив также является посланием для футбольных болельщиков и телезрителей от бренда, который надеется стать их идеальным партнером, предоставляя высококачественную продукцию и технологии. Ролик посвящен пяти звездам «Пари Сен-Жермен», живущим в одном здании, их взаимодействии в повседневной жизни и использовании продукции Hisense.

На протяжении многих лет компания Hisense совершенствовала свою продукцию с помощью технологических инноваций, стремясь подарить телезрителям идеальное качество изображения. В новом ролике игроки знакомятся с технологией Sports Mode в телевизорах Hisense. Это уникальная функция, оптимизирующая просмотр динамичной игры и позволяющая зрителям получить максимальное удовольствие.

Компания Hisense стремится обеспечить футбольным болельщикам и телезрителям захватывающие и реалистичные ощущения от просмотра игр с помощью исключительных технологий и превосходного качества экранов. Благодаря инновационным технологиям и качеству телевизоры Hisense средней и высокой ценовой категории (A7/U6/U7/U8) получают высокие оценки критиков и потребителей. К примеру, в 2021 году мировые продажи телевизоров средней и высокой ценовой категории увеличились на 99% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуя о признании Hisense во всем мире.

Долгосрочное партнерство с клубом «Пари Сен-Жермен», поддержка спортивных мероприятий и создание новейших технологий с прекрасной репутацией также способствуют одобрению и узнаваемости бренда среди потребителей из разных стран. Благодаря спонсорству «Пари Сен-Жермен» и ряду международных спортивных мероприятий в 2021 году компания Hisense увеличила доходы от зарубежных продаж на 43%, а уровень узнаваемости бренда вырос на 5 пунктов.

В будущем компания Hisense продолжит развитие спортивного маркетинга и укрепление связи с потребителями в этой области наряду с созданием уникальных технологий и продуктов, сражаясь за репутацию популярного и надежного мирового бренда.