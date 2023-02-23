Hisense занял 2-е место в мире по поставкам телевизоров в 2022 году

Быстрое восстановление ведущих промышленных компаний Китая и их конкурентоспособность, в частности, в мировом секторе потребительской бытовой техники, подкрепляются последними данными ведущего исследовательского института рынка Omdia, показывая, что глобальные поставки Hisense TV за весь 2022 год достигли 24,5 миллионов в год, что позволило Hisense занять 2-е место на мировом рынке с годовым ростом на 16,1%.

Рекордные поставки в 2022 году представляют собой исторический максимум в истории Hisense, демонстрируя растущее глобальное доминирование компании в телевизионной индустрии Китая, а годовой рост Hisense ставит ее в пятерку крупнейших мировых компаний в этом секторе.

Как технологический и рыночный лидер в области лазерных телевизоров, доля Hisense в мировых поставках в 2022 году, составившая 53,5%, также поставила компанию на первое место в рейтинге в категории лазерных телевизоров.

На растущем рынке компания уделяет особое внимание постоянно растущим потребностям клиентов, непрерывно внедряя инновации для разработки высококачественных продуктов и услуг, увеличивая при этом свою долю на зарубежных рынках телевизоров. Кроме того, компания уделяет особое внимание зарубежным продажам и инвестициям в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

В качестве одного из ключевых компонентов своей будущей стратегии роста Hisense укрепит свою приверженность обеспечению первоклассных решений, обеспечивающих потребителям возможность получать удовольствие на новом уровне.