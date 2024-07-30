Hisense запустил кампанию «Большая игра, большой экран»

В преддверии крупнейшего в мире спортивного события компания Hisense, мировой лидер в области бытовой электроники и бытовой техники, разжигает спортивные страсти прямо из Парижа своей кампанией «Большая игра, большой экран».
Изюминкой глобальной рекламной кампании Hisense является 100-дюймовый телевизор U7 ULED TV, превращающий любую гостиную в арену благодаря технологии 100-дюймового дисплея ULED-телевизора.
U7 Mini-LED ULED имеет встроенную частоту обновления 120 Гц и режим AI Sports, который удаляет «шумы» с помощью динамического алгоритма, адаптированного к движущимся объектам, создавая яркий, кристально чистый просмотр спортивных мероприятий.
Технологии управления светодиодной подсветкой и цветом Hisense обеспечивают яркие и четкие изображения, в то время как Hisense Hi-View Engine повышает общее качество изображения благодаря аутентичному цвету, яркому контрасту, четкому движению и выраженным деталям.
Компания Hisense заняла первое место в мире среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.