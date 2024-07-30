Hisense запустил кампанию «Большая игра, большой экран»

В преддверии крупнейшего в мире спортивного события компания Hisense, мировой лидер в области бытовой электроники и бытовой техники, разжигает спортивные страсти прямо из Парижа своей кампанией «Большая игра, большой экран».

Hisense ignites sporting passion with ‘Big Game, Big Screen’ campaign

Изюминкой глобальной рекламной кампании Hisense является 100-дюймовый телевизор U7 ULED TV, превращающий любую гостиную в арену благодаря технологии 100-дюймового дисплея ULED-телевизора.

U7 Mini-LED ULED имеет встроенную частоту обновления 120 Гц и режим AI Sports, который удаляет «шумы» с помощью динамического алгоритма, адаптированного к движущимся объектам, создавая яркий, кристально чистый просмотр спортивных мероприятий.

Технологии управления светодиодной подсветкой и цветом Hisense обеспечивают яркие и четкие изображения, в то время как Hisense Hi-View Engine повышает общее качество изображения благодаря аутентичному цвету, яркому контрасту, четкому движению и выраженным деталям.

Компания Hisense заняла первое место в мире среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.