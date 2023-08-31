Холдингом «Вертолеты России» на «Армии-2023» представлен многоцелевой модульный вертолет Ка-226Т

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представил многоцелевой модульный вертолет Ка-226Т. За 30 минут прямо на аэродроме можно полностью поменять «профессию» этой винтокрылой машины.

На статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» демонстрируется легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Одно из главных преимуществ винтокрылой машины – модульная схема конструкции. В аэродромных условиях вертолет можно оперативно конвертировать в пассажирский, грузовой, санитарный или поисково-спасательный вариант с помощью замены одного модуля на другой. Причем трансформация может занять всего полчаса.

Модернизированная машина адаптирована для полетов в горах и над водной поверхностью. Высота применения выросла почти на километр – до 6500 метров над уровнем моря. В фюзеляже вертолета применены облегченные материалы, установлена авариестойкая топливная система, что повышает уровень безопасности для пилотов и пассажиров. Ка-226Т оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, что снижает нагрузку на пилотов и повышает управляемость воздушного судна. Кроме того, благодаря увеличению объема топливных баков выросла дальность полета машины.

«Эта прекрасная машина продолжает совершенствоваться. Идет выпуск конструкторской документации для новой импортозамещенной модификации Ка-226Т. При этом проектирование ведется исключительно в цифровом формате. Это позволяет добиться повышенной точности в расчетах и быстрее запустить воздушное судно в серию. Внешне вертолет останется прежним – изменится именно его технический облик – состав систем», – отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам вертолетной техники Антон Королёв.

Сейчас Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолеты России» проводит статические испытания узлов и агрегатов машины. Планируется, что новые двигатели ВК-650В отечественной разработки и производства поступят в третьем квартале 2023 года для адаптации и испытаний на вертолете.

Соосная схема обеспечивает компактность и высокую маневренность. Вертолет устойчив к боковому ветру и обладает высокой скороподъемностью. Ка-226Т может садиться на крайне ограниченные по размерам площадки, в том числе на морские суда. При необходимости машина может комплектоваться кислородным оборудованием, системой аварийного приводнения и другим оборудованием.

Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов») создан в 2019 году на базе АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и АО «Камов». На этих предприятиях разработаны свыше 20 основных типов вертолетов и их многочисленные модификации. АО «НЦВ Миль и Камов» проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации вертолеты «Ми» и «Ка». В состав предприятия входит объединенное опытно-конструкторское бюро, опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.