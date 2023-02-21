HONOR Magic5 Lite выходит на рынки ЕС и занимает первое место в рейтинге DXOMARK Battery Global

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о выпуске в ЕС модели HONOR Magic5 Lite – универсального устройства HONOR Magic Series по доступной цене, имеющего лучший в своем классе OLED-дисплей 120 Hz с мощными возможностями 5 G и отличной производительностью. HONOR Magic5 Lite также занял первое место в глобальном рейтинге аккумуляторов DXOMARK с оценкой 152, что делает его смартфоном с самым высоким показателем аккумулятора из протестированных на сегодняшний день.

«HONOR Magic5 Lite занял первое место в рейтинге аккумуляторов, продемонстрировав отличные показатели автономности, зарядки и эффективности», – сказано в обзоре DXOMARK. «Его автономность была одной из лучших, которые мы когда-либо тестировали: более 3 дней при умеренном использовании. Автономия при интенсивном использовании также впечатлила – почти 2 полных дня, что является одним из лучших показателей, которые мы видели».

DXOMARK тестировал HONOR Magic5 Lite в различных ситуациях использования. Испытания показали, что HONOR Magic5 Lite хорошо оптимизирован, обладает превосходной эффективностью, а его скорость разрядки была очень низкой практически во всех случаях использования. Тест также демонстрирует превосходную автономность модели HONOR Magic5 Lite, особенно в том, что касается стриминга и игр, что подчеркивает ее высокую производительность в обычном повседневном использовании.

HONOR Magic5 Lite оснащен сверхбольшим аккумулятором 5100mAh, поддерживающим до 24 часов стриминга YouTube, 19 часов просмотра TikTok или 11 часов игры без подзарядки. Всего после 30 минут зарядки модель HONOR Magic5 Lite обеспечивает 12,5 часов стриминга, избавляя пользователей от беспокойства по поводу низкого уровня заряда аккумулятора.

Кроме того, HONOR Magic5 Lite успешно справился с тестом зарядки от DXOMARK. Быстрая 5-минутная зарядка за счет высокоскоростной сверхзарядки 40 W HONOR SuperCharge обеспечивает в среднем 6 часов автономии. Показатели зарядки HONOR Magic5 Lite вошли в число лучших в данном сегменте зарядных устройств 40 W.

HONOR Magic5 Lite в настоящее время доступен в Великобритании с ценой от £329.99 и на отдельных европейских рынках с ценой от €369.