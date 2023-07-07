HONOR объявиляет о глобальном выпуске серии моделей HONOR 90

Международный технологический бренд HONOR объявил о появлении на мировых рынках серии HONOR 90. Модель HONOR 90, оснащенная мощной основной камерой на 200 МП с лучшим в отрасли плавающим дисплеем с закругленными углами и технологией для комфорта глаз, представляет собой принципиально новое оборудование и программное обеспечение, позволяющее пользователям детально фиксировать свои повседневные впечатлениями и делиться ими с близкими.

«Компания HONOR стремится расширить возможности потребителей по всему миру с помощью нашей передовой технологии для того, чтобы фиксировать впечатления и делиться ими с друзьями», – отметил Джордж Чжао, генеральный директор HONOR Device Co, Ltd. «От выдающихся инновационных камер и ориентированных на человека дисплеев до невероятно высокой производительности, обеспечиваемой лучшим в своем классе аппаратным обеспечением и нашей интеллектуальной ОС MagicOS, HONOR серии 90 порадует пользователей, а особенно создателей контента со всего мира, которые ищут умного и надежного партнера, с которым можно запечатлевать захватывающие моменты жизни».

HONOR 90: мощная и универсальная камера для съемки эксклюзивных фото и видео

Абсолютно новая система с тремя камерами состоит из основной камеры 200 МП с датчиком 1/1,4 дюйма, сверхширокоугольной камеры 12 МП и макрокамеры с углом обзора 112°, а также камеры глубины 2 МП, помогающей точнее определять расстояние. Поддерживая многокадровое слияние, алгоритм шумоподавления и объединение пикселей для эффективного захвата света (эквивалентные большим пикселям 2,24 мкм (16-в-1)), основная камера в 200 МП создает превосходные фотографии с высоким динамическим диапазоном (HDR) и детализированные, яркие снимки в условиях низкого освещения.

В HONOR 90 есть новый режим портрета, помогающий с лёгкостью создавать исключительного качества портреты с четко выраженными особенностями лица, точными тонами кожи и настоящим эффектом боке, естественным образом сочетающим фон с объектом. Портретный режим также поддерживает съемку с 2-кратным увеличением, позволяющим лучше выделить объект в кадре.

Фронтальная камера с разрешением 50 МП позволяет снимать потрясающие селфи с высокой детализацией, что делает HONOR 90 идеальным выбором для начинающих создателей контента.

В модели HONOR 90, разработанной с целью помочь видеоблогерам оптимизировать свои рабочие процессы, также используется искусственный интеллект для шумоподавления при съемке видео и для рекомендации видеорежима, а также умный помощник AI Vlog, позволяющий пользователям всего несколькими касаниями генерировать 15-секундный видеоролик, готовый к публикации в социальных сетях. HONOR 90 обеспечивает всенаправленное шумоподавление с отношением сигнал/шум 20 дБ, близкому к профессиональному рекордеру, что позволяет записывать человеческие голоса четко и без сторонних шумов.

Впечатляющий дисплей

HONOR 90, оснащенный 6,7-дюймовым плавающим дисплеем с закругленными углами[1], поддерживает высокое разрешение 2664×1200, 100% цветовую гамму DCI-P3 и до 1,07 миллиарда цветов, оживляя визуальный контент насыщенными и яркими цветами. Кроме того, HONOR 90 поддерживает максимальную яркость HDR 1600 нит, что позволяет улучшить читаемость дисплея даже при ярком освещении.

Дисплей отличается быстротой, отзывчивостью и адаптивной частотой обновления экрана до 120 Гц[2], динамически настраиваемой в соответствии с отображаемым контентом для обеспечения оптимального баланса между плавностью изображения и временем автономной работы. Кроме того, благодаря поддержке HDR10+ и сертификату HDR от Netflix и Amazon Prime Video, модель HONOR 90 обеспечивает пользователям возможность наслаждаться исключительными мультимедийными возможностями как дома, так и в дороге.

HONOR 90, отражающий стремление HONOR к ориентированным на человека технологиям, оснащен лучшими в отрасли функциями комфорта для глаз[3]. Получивший сертификат TÜV Rheinland Flicker Free Certification и достигший безопасного уровня затемнения, HONOR 90 идеально подходит для современного поколения, жаждущего развлечений и проводящего долгие часы за просмотром контента на смартфоне. Дисплей поддерживает самую высокую в отрасли частоту затемнения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 3840 Гц [4], эффективно минимизируя нагрузку на глаза пользователей при установке на низкую яркость. Дисплей также оснащен динамическим регулированием яркости, имитирующим естественное освещение для снижения усталости глаз, а также технологией циркадного ночного дисплея HONOR, обеспечивающего фильтрацию синего света и выделение естественного мелатонина для улучшения качества сна пользователей в ночное время.

Модель HONOR 90 обеспечивает приятное отображение и высокую производительность в различных ситуациях использования, с высокой производительностью цвета и удобочитаемости, что также занимает первое место в высококлассном рейтинге дисплеев по версии DOXMAKR с общим показателем отображения 140.

Стильный обтекаемый корпус, вдохновленный ведущими дизайнерами

Дизайн HONOR 90 вдохновлен изысканностью высокой моды и роскошью ювелирных украшений, а тонкий корпус (7,8 мм)[5] весом 183 г[6] добавляет модели изящества. Гладкие закругленные края смартфона не только стильно выглядят, но и обеспечивают приятные тактильные ощущения, в то время как армированное стекло экрана гарантирует изделию долговечность. Задняя панель HONOR 90 отличается культовым классическим дизайном двойного кольца серии N с закругленными элементами, созданными с использованием точных технологий резки, что придаёт телефону ослепительный блеск и элегантность.

Невероятно долгий срок службы аккумулятора в сочетании с высокой производительностью

HONOR 90 оснащен большим аккумулятором емкостью 5000 мА/ч[7], обеспечивающим возможность использования в течение всего дня. Полностью заряженный смартфон может обеспечивать непрерывное локальное потоковое видео до 19,5 часов. При низком уровне заряда аккумулятора пользователи всего за 15 минут могут восстановить его до 45% с помощью 66-Вт зарядки HONOR SuperCharge, сводя время простоя к минимуму. HONOR 90, быстрый и экономичный, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, который имеет на 20% улучшенный графический процессор и на 30% лучшую производительность искусственного интеллекта по сравнению с предшественником. Внутреннюю температуру поддерживает испарительная камера, увеличенная на 147%, что способствует эффективному рассеиванию тепла и позволяет HONOR 90 оставаться прохладным на ощупь даже при нагрузке.

Индивидуальный подход с HONOR MagicOS 7.1

HONOR 90 и HONOR 90 Lite, работающие под управлением последней версии ОС HONOR MagicOS 7.1 на базе Android 13, оснащены множеством улучшенных интеллектуальных функций, таких как Magic Text, обеспечивающих комфортную работу и максимально повышающих производительность.

Функция Magic Text интеллектуально распознает текст на изображении и позволяет пользователям напрямую выполнять действия с важной информацией. Например, когда Magic Text идентифицирует номер телефона, пользователи могут нажать на него и выбрать из меню действие, включая звонок, текстовое сообщение и сохранение номера. Функция Magic Text также может определять адреса электронной почты и ссылки на веб-сайты, что позволяет получать быстрый доступ к соответствующим службам. В режим распознавания и сканирования текста можно быстро попасть через цифровой видоискатель.

HONOR 90 Lite появляется в продаже по всему миру

Модель HONOR 90 Lite, выпущенная одновременно с HONOR 90, представляет собой стильный универсальный гаджет, оснащенный невероятной камерой, дисплеем и набором интеллектуальных функций для повышения удобства пользователей.

HONOR 90 Lite оснащен 100-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1,9, 5-мегапиксельной широкоугольной камерой и камерой для определения глубины резкости, а также 2-мегапиксельной макрокамерой для съемки величественных пейзажей и студийных крупных планов. Для любителей селфи 16-мегапиксельная фронтальная камера позволяет делать захватывающие автопортреты с полезными функциями и улучшенными цветами. Кроме того, 6,7-дюймовый безрамочный дисплей HONOR 90 Lite[8] имеет адаптивную частоту обновления до 90 Гц[9], обеспечивая пользователям плавное изображение. Дисплей также имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light и, как и HONOR 90, поддерживает ряд ориентированных на человека функций защиты глаз, включая динамическое затемнение и циркадный ночной дисплей.

HONOR 90 Lite работает на базе системы MediaTek Dimensity 6020 5G и аккумулятора 4500 мА/ч[10]. Пользователи, предпочитающие всегда иметь под рукой свой медиаконтент, могут в полной мере пользоваться памятью 8 ГБ и большой 256 ГБ картой памяти HONOR 90 Lite, которые могут хранить на устройстве 57 808 фотографий, 22,322 песен или 892 видео с качеством HD[11]. Кроме того, HONOR 90 Lite оснащен оперативной памятью HONOR RAM Turbo (8 ГБ+5 ГБ) – технологией HONOR, которая переносит часть флеш-памяти в ОЗУ, а это означает, что 8 ГБ ОП может быть увеличено до 13 ГБ.

HONOR Pad X9 поставляется с eXtra Vision и eXtra Power

Помимо серии HONOR 90, компания HONOR также представила на мероприятии в Париже новейшую модель HONOR Pad X9. Обладая впечатляющим 11,5-дюймовым дисплеем HONOR FullView, аудиосистемой с шестью динамиками с технологией настройки звука HONOR Histen и объемом памяти до 128 ГБ[12], HONOR Pad X9 предлагает превосходные возможности для развлечений и обучения благодаря множеству интеллектуальных функций, облеченных в элегантном корпусе. Благодаря дисплею HONOR FullView, HONOR Pad X9 поддерживает разрешение 2000×1200 пикселей и имеет исключительное соотношение экрана к корпусу 86%, обеспечивающее удобство просмотра. Дизайн HONOR Pad X9 с двумя зеркалами и двумя кольцами дополняет строгие контуры, создавая стильный форм-фактор толщиной всего 6,9 мм[13] и весом всего 495 г[14].

HONOR Pad X9 оснащен новейшей версией ОС MagicOS 7.1 на базе Android 13 с интеллектуальными функциями, такими как HONOR Connect. С помощью HONOR Connect пользователи могут одновременно использовать несколько устройств HONOR для просмотра уведомлений и передачи файлов между устройствами на одном экране. Огромный экран и высокое разрешение планшета также обеспечивают возможности многозадачности с помощью APP Multiplier, двух встроенных функций MagicOS, обеспечивающих просмотр на разделенном экране.

Цены и наличие

HONOR 90 доступен в нескольких модных цветовых вариантах, включая «полночный черный», «изумрудно-зеленый», «бриллиантовый серебристый», «голубой павлин», а HONOR 90 Lite доступен в трех – «голубое озеро», «титановый серебристый» и «полночный черный»[15]. С середины до конца июля HONOR 90 будет доступен на некоторых международных рынках по рекомендованной розничной цене от 549 евро. HONOR 90 Lite доступен по цене от 299 евро.

Черпая вдохновение от вселенной, HONOR Pad X9 доступен в цвете «серый космос» по цене 249 евро.