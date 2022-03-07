HONOR подтверждает стремление занять ключевые рынки

Компания HONOR, являющаяся международным технологическим брендом, получившим независимость в 2020 году, характеризуется своей целеустремленностью в достижении отраслевых эталонов и разработке решений, помогающих пользователям справляться с проблемами. С момента своего основания в 2022 году компания HONOR объявила о выпуске HONOR Magic V — тончайшего в мире смартфона с раскладным экраном — в качестве подтверждения своих научно-исследовательских и производственных возможностей. На MWC 2022 компания HONOR представила широкий ассортимент продукции, включая HONOR Magic4 Series, HONOR Watch GS 3 и HONOR Earbuds 3 Pro, что является очередным свидетельством ее стремления к внедрению инноваций для большего числа потребителей по всему миру. В последних интервью глава HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao) выразил уверенность в эффективности работы компании, ожидая, что в 2022 году общемировой объем продаж удвоится.

Как и на презентации HONOR Magic V, г-н Чжао связывает непрерывный успех HONOR с подходом HONOR Can Do, воплощенным в сотрудниках и ведущих инновациях компании. Г-н Чжао заявил, что упорство и настойчивость персонала вдохновляют их на непрерывное стремление к совершенству и расширение горизонтов. С другой стороны, взяв на себя ответственность за производственные процессы, HONOR может обеспечивать высокое качество своей продукции и обладает гибкостью, позволяющей идти в ногу с инновациями.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце компанией Counterpoint Research, компания Honor была вторым по величине производителем смартфонов на китайском рынке по состоянию на 4-й квартал 2021 года. «Мы наблюдаем невероятный рост, и новые продукты, о которых мы только что объявили в ходе конференции MWC 2022, будут способствовать дальнейшему продвижению бренда к более широкой аудитории.

Сегодня у нас больше возможностей для разработки собственной стратегии и создания глобального бренда», — заявил г-н Чжао. Для поддержания устойчивого роста на фоне общеотраслевых проблем, таких как глобальная нехватка чипов, компания HONOR сосредоточит свое внимание на ключевых международных рынках, где мы заложили прочную основу с обширной базой поклонников и знанием бренда. В настоящее время HONOR сотрудничает с более чем 200 крупнейшими операторами и торговыми партнерами, 98 из которых находятся в Европе, включая Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues и SFR. Используя эти партнерские отношения, HONOR реализует свою продукцию в глобальном масштабе. Помимо предложения HONOR 50 клиентам в 49 странах компания планирует в этом году представить в других странах мира свои новые продукты, включая серии HONOR Magic, HONOR N и HONOR X. В основе бренда HONOR — новаторство. Среди более чем 11 тысяч сотрудников компании HONOR более 55% являются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работниками, что способствует непрерывному технологическому развитию компании. С этой целью компания HONOR также имеет шесть научно-исследовательских центров, в том числе один во Франции и один в Японии, а также более 100 инновационных лабораторий.