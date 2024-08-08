Хоу Чжихуэй (Hou Zhihui), представляющая сборную Китая и команду по тяжелой атлетике Hunan Zoomlion, одержала потрясающую победу в категории тяжелой атлетики до 49 кг среди женщин на Олимпийских играх в Париже. Несмотря на то, что она отстала в рывке и столкнулась с выбором «победа или поражение» в своей последней попытке рывка, Хоу продемонстрировала невероятный прорыв и выиграла золотую медаль, успешно защитив свой олимпийский титул.

Hou Zhihui of Hunan Zoomlion Weightlifting Team Shatters Olympic Record to Secure Gold Medal at Paris Olympics (Source: Xinhua News Agency)

Во время соревнования Хоу Чжихуэй подняла 89 кг в рывке и 117 кг в толчке, достигнув в общей сложности 206 кг, чтобы завоевать золотую медаль. Ее толчок не только обеспечил победу, но и побил олимпийский рекорд, который она ранее установила.

После соревнований Хоу сказала, что это было самое захватывающее событие в ее карьере, отметив два контрастных олимпийских опыта — стабильный в прошлый раз и волнующий в этот раз. «Вера продолжала говорить мне, что я должна поднять, и успех был огромным облегчением», — поделилась она о своем решающем подъеме.

Хоу Чжихуэй, 27 лет, родом из Хунани, Китай. Она присоединилась к команде по тяжелой атлетике Hunan Zoomlion в ноябре 2009 года и выиграла чемпионат мира 2019 года, чемпионат Азии 2021 года и женскую категорию Олимпиады в Токио весом 49 кг среди многочисленных национальных и международных титулов.

24 июля 2021 года Хоу Чжихуэй выиграла золото в категории женской тяжелой атлетики 49 кг на Олимпийских играх в Токио, подняв 94 кг в рывке и 116 кг в толчке, в общей сложности 210 кг. Ее выступление побило олимпийские рекорды во всех трех категориях и стало первым золотом для сборной Китая по тяжелой атлетике в Токио.

Компания Zoomlion, долгосрочный стратегический партнер в спортивном развитии Хунани на протяжении более 21 года, продемонстрировала сильное чувство социальной ответственности и дух сообщества, поддерживая спортивные инициативы Хунани. Это спонсорство вносит значительный вклад в инфраструктуру и благополучие спортсменов, позволяя им сосредоточиться на тренировках без финансовых проблем.

Команда тяжелой атлетики Хунань, поддерживаемая Zoomlion, добилась замечательных успехов, завоевав семь олимпийских золотых медалей.

После победы Хоу Чжихуэй Спортивное бюро провинции Хунань направило Zoomlion поздравительное письмо, в котором выразило благодарность за непоколебимую поддержку спортивных начинаний Хунани. Во время подготовки к Олимпийским играм в Париже в 2024 году глубокая приверженность Zoomlion предоставила спортсменам необходимые ресурсы и вдохновение, способствуя чувству мотивации среди них, что привело к их олимпийскому триумфу и гордости.