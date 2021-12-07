Хризотил против огня: пассивная защита против пожаров

Статистика пожаров в России за последний год оставляет желать лучшего. В СМИ прогремели ошеломляющие цифры лесных пожаров – в 2021 году было зарегистрировано более 15 тыс. случаев на территории более 10 тыс. га. При этом режим ЧС в лесах муниципального характера вводился 68 раз в 23 субъектах Российской Федерации, регионального характера – в 8 субъектах и межрегионального – в 5. Данные по пожарам в домах и социальных объектах в федеральном масштабе еще предстоит подсчитать, но есть предварительная информация по некоторым регионам. Так, на 15 ноября в Оренбургской области произошло 9 270 пожаров, в которых погибли 102 человека, причем общее количество возгораний увеличилось на 19,3%, а число погибших – на 3%. В Курганской области прирост общего количества пожаров в период с января по июль 2021 года составил 20,2%, причем в городах возгорания участились на 21,5%.

Сотрудники экстренных служб утверждают, что большинства несчастных случаев можно избежать, если соблюдать правила противопожарной безопасности. В частности, это использование негорючих материалов, изготовленных из хризотилового волокна. Оно не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве и не проводит электричество. Сотрудники МЧС рекомендуют использовать ткань из хризотиловых волокон, которую стелют перед печью – она надежно защитит пол от искр и угольков. Также можно обернуть нагревающиеся элементы трубы термоизоляционными материалами из хризотила – за счет низкой теплопроводности они не позволят загореться другим элементам дома.

Всего из хризотилового волокна изготавливают более 300 видов промышленных изделий, обладающих классом «НГ» — негорючий. Это трубы, шифер, сайдинг, фасадные плиты, огнестойкий картон и многое другое. Каждый из продуктов можно считать элементом противопожарной безопасности. Так, фасадные плиты, часто применяющиеся при строительстве и капитальном ремонте жилых многоэтажных зданий, надежно защищают строение от внешнего возгорания. Даже если начнет гореть квартира, пламя не сможет распространиться по фасаду здания. Между тем, именно внешний пожар считается одним из наиболее сложных для тушения и опасных для людей. Примером может служить история Гренфелл-тауэр, жилого небоскреба, сгоревшего в 2017 году в Лондоне. По версии Скотланд-Ярда 71 человек погиб, более 100 пострадали от ожогов и дыма и около 600 лишились крыши над головой из-за неисправного холодильника в одной из квартир. Распространение огня по фасаду здания заняло ровно 15 минут. Согласно статье Джона А. Хоскинса «Хризотилцемент и пожар в Гренфел тауэр», опубликованной в журнале «Токсикология и прикладная фарамакология» столь быстрое возгорание было связано с заменой хризотилцементных фасадных панелей на «более современный», но горючий материал. Такая же судьба в 2021 году постигла многоэтажное здание в Милане, чья облицовка загорелась через минуты после начала пожара в одной из квартир на верхних этажах.

Благодаря широкому использованию хризотилцементных изделий для оформления фасада, строительства кровли и отопительных систем можно надежно защитить объект от пожара, создав пассивную систему пожарной безопасности. Помимо своей негорючести, хризотиловая продукция также славится своей надежностью и долговечностью – так, средний срок службы хризотилцементного шифера составляет 30 лет, а при соблюдении норм эксплуатации его можно продлить более чем до полувека. Хризотилцемент можно использовать в любом климате, он одинаково устойчив к воздействию арктических ветров и палящего степного солнца, влажности тропиков и химическим соединениям в городском воздухе и воде. Также он прочен – на разрыв хризотиловое волокно прочнее стали (выдерживает усилие МПа).

И, пожалуй, еще один аргумент в пользу хризотилцементной продукции – её доступность на отечественном рынке. Защитить частный или многоквартирный дом от пожара можно с большей эффективностью, чем при использовании синтетических аналогов. Тем более, что последние горят все, просто при разных температурах, а хризотил при превышении порога в 1500°С (жар доменной печи) становится хрупким, но так и не загорается.