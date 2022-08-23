Хризотиловый фасад против внешнего пожара

Летом 2022 года члены королевской семьи Великобритании, герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили поминальную службу, посвященную памяти жертв пожара в Гренфелл Тауэр. Эта трагедия стала одной из самых резонансных в истории современного Лондона – в огне погибло 72 человека. Все началось с короткого замыкания холодильника, произошедшего без десяти полночь 14 июня 2017 года. Небольшой пожар менее чем за час превратил 24-этажное здание в огромную свечу. Огонь поджег новую облицовку здания, быстро распространился по внешней стороне дома и охватил крышу. Пожарные не смогли как сбить пламя снаружи, так и организовать эвакуацию. Итог – смерти и сгоревшая высотка, до сих пор возвышающаяся немым укором над западом британской столицы.

Главной причиной трагедии стала, как ни странно, реновация здания. В 2015-2016 гг. дом «отремонтировали», в частности, заменили фасадные панели из асбеста более «экологичным и энергоэффективным» материалом. Он то и загорелся от первых искр. Асбестовая облицовка же обладает нулевой горючестью. Она не горит при любых условиях, а при превышении порогового значения просто становится хрупкой. К примеру, волокна хризотилового асбеста выдерживают нагрев до 1500°С, что превышает температуру плавления многих марок стали. В России из хризотилового асбеста изготавливают более 300 видов промышленной продукции, в том числе всем знакомый шифер, фасадные панели, сайдинг, трубы, теплоизоляционные материалы и противопожарные средства. Де-факто, хризотиловая «обшивка», популярная в программах отечественного капитального ремонта и строительстве частных домов, становится своеобразной противопожарной броней, защищающей дом от внешнего возгорания.

Впрочем, только наличие на рынке проверенных и надежных строительных материалов не всегда является поводом для рациональных шагов. 19 мая 2015 года в Баку в результате возгорания полиуретановой облицовки сгорел девятиэтажный дом, причем в пожаре погиб 1 человек. 21 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону в результате возгорания превратился в руины 10-этажный отель, а 8 января 2018 года в Тюмени пожарные долго боролись с внешним возгоранием жилого дома, составившим 1,5 тысячи квадратных метров. Все эти трагедии объединяет одно – использование легковоспламеняющихся строительных материалов в качестве внешней облицовки здания. Хризотилцементные строительные материалы, для справки, единственные имеют класс «НГ», т.е. «негорючий». Все их синтетические аналоги так или иначе загораются, просто при разном уровне нагрева. При этом хризотиловое волокно обладает низкой теплопроводностью, не выделяет при нагреве вредные пары и не проводит электричество. При его использовании потребители надежно защищены от большинства угроз, связанных с возгоранием.

В России существует полный цикл производства хризотилцементных строительных материалов, слабо зависящий от внешнего воздействия. С уходом многих синтетических аналогов, застройщики стали преодолевать старую привычку покупать все зарубежное и все больше обращаться к российским производителям. Хризотилцемент сегодня занимает существенную долю рынка, активно используется по всей стране – и защищает потребителей от огня.