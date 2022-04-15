Я вернулся на 20 лет –– плечо не болит

Если бы не донимала боль в плече, Константин Петрович чувствовал бы себя на сорок лет в свои 64. В конструкторском бюро, где он продолжал трудиться с доперестроечных времён, он был душой коллектива. В командировки на испытания летал наравне с молодыми, да что там наравне –– его опыт был незаменим. Вот только последние два года бодрость духа стала оставлять заслуженного конструктора. Хроническая боль стирала улыбку, бессонные ночи снижали работоспособность.

–– Что за напасть? –– недоумевал мужчина. –– Врачи говорят, что после ковида такого быть не должно. Наверное, чемоданом потянул.

Как водится, принимал назначенные лекарства и сверх того –– биодобавки по советам друзей. Вот только боль усиливалась, и вместо одной оранжевой таблетки он стал принимать две-три ежедневно.

Согласно официальной статистике, болями в суставах от артроза страдает почти половина всех лиц старше 50 лет и около 10% всего населения. Медленное, но в большинстве случаев неуклонное прогрессирование клинических и рентгенологических проявлений болезни приводит к неизбежному снижению качества жизни больных. Проблема носит социальный характер. Над поиском эффективного лечения болезней суставов работают медики и учёные всего мира.

Не так давно российским учёным удалось создать препарат, который способен не только снимать хронические боли в суставах после первого применения, но и решает проблемы регенерации повреждённых тканей. Запатентованная разработка под брендом СФЕРО®гель стала результатом совместных фундаментальных исследований, проведенных совместно с ведущими специалистами Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова Минздрава России и института медико-биологических исследований и технологий. После успешных клинических испытаний Сферогеля научный коллектив компании БИОМИР сервис приступил к выпуску инновационного препарата на своих производственных мощностях в Подмосковье.

–– Сферогель я считаю чудом, –– говорит Константин Петрович П. из Казани. –– Мне повезло, что я встретил своего травматолога, который лечит суставы Сферогелем. Один-единственный укол – и я вернулся на 10 лет назад! Боли нет. Я занимаюсь своей работой… Я крепко держусь с молодыми ребятами. Подвижность сустава восстановлена, плечо даже не хрустит. Если потребуется, повторю лечение, не раздумывая. Сделал и забыл.

По оценкам экспертов, отечественная разработка СФЕРО®гель не имеет аналогов в мире. В месте введения СФЕРО®гель создаёт матрицу для восстановления организмом новых здоровых тканей взамен повреждённых, а затем самостоятельно выводится. В результате медики получают оптимальные условия для регенерации поврежденного хряща. Это позволяет вам снова двигаться без боли и вернуться к активному образу жизни. Объём производства Сферогеля уже отвечает потребностям всех регионов России, препарат доступен в частных и государственных медицинских учреждениях.