HTX  выпустила предупреждение по безопасности биржевых аккаунтов в связи с растущими киберугрозами

В связи с возрастающей сложностью недавних кибератак, нацеленных на аккаунты криптовалютных бирж, HTX, являясь одной из крупнейших криптовалютных бирж, рассылает срочное предупреждение пользователям по всему миру, чтобы повысить вашу бдительность и защитить активы.

Недавние Кибератаки и Их Анализ

Случай 1: Браузер пользователя Chrome был взломан с помощью вредоносного плагина Aggr, что привело к перехвату файлов cookie браузера. Злоумышленники использовали эти файлы cookie для доступа к учетной записи пользователя на определенной бирже без пароля для входа и кода 2FA и перевода средств на $1 миллион с помощью мошеннической торговли.

Случай 2: Другой пользователь стал жертвой изощренной атаки, в ходе которой злоумышленники приобрели его личную информацию в Telegram. Злоумышленники взломали учетную запись пользователя на бирже, используя его электронную почту и опцию «Забыл пароль». Впоследствии они подали заявку на изменение настроек учетной записи, таких как номер телефона, адрес электронной почты и даже Google Authenticator, с помощью видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Это нарушение привело к краже активов на сумму более $2 миллионов через 24 часа после смены пароля учетной записи.

Эти случаи свидетельствуют о росте киберугроз, особенно в связи с тем, что злоумышленники все чаще используют технологию искусственного интеллекта. Этого можно было бы избежать, если бы вы использовали надежные меры безопасности для защиты вашей личной информации и активов. Для тех, у кого есть значительные инвестиции, крайне важно принять меры по обеспечению строгой конфиденциальности и защиты, такие как отключение сторонних плагинов и регулярный выход из учетных записей.

HTX рекомендует пользователям придерживаться следующих правил безопасности:

1. Защита Телефона: При использовании HTX на смартфонах обеспечьте безопасность своего устройства, избегая установки сторонних приложений из ненадежных источников. Загружайте приложение HTX только из официальных магазинов приложений и авторизованных каналов.

2. Защита ПК: Для входа в систему посредством ПК убедитесь, что ваше устройство защищено надежным антивирусным программным обеспечением. Избегайте установки ненадежных сторонних приложений и расширений для браузера.