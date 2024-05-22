Huasun Energy выиграла тендер на поставку солнечных модулей HJT 1 ГВт для China Datang

Компания Huasun Energy выиграла крупный тендер на централизованную поставку гетеропереходных (HJT) солнечных (фотоэлектрических, PV) модулей n-типа мощностью 1 ГВт для China Datang Corporation Ltd. (China Datang) на 2024-2025 годы.

В 2024 году переход солнечной энергетики к технологии n-типа ускорился, что ознаменовалось значительным прогрессом в области HJT. Ведущие компании постоянно повышают мощность и эффективность модулей, за счет чего продукция HJT вышла на передовые позиции на рынке. В этом году крупные государственные энергетические предприятия Китая инициировали крупномасштабные тендеры на закупку гетеропереходных солнечных модулей.

За 30 лет своего развития индустрия HJT вышла на крупномасштабный уровень производства. Такие компании, как Huasun, добились значительных технологических прорывов, превысив порог 750 Вт по мощности модулей и 26,15% по эффективности солнечных элементов. На фоне падения цен в промышленных цепочках увеличенная выходная мощность и высокий КПД преобразования модулей HJT является преимуществом, повышающим рыночную конкурентоспособность и стимулирующим развитие отрасли.

В этом году компания Huasun Energy выиграла несколько тендеров по проектам государственных предприятий, включая тендер на поставку модуля HJT мощностью 500 МВт для China Huaneng Group Co., Ltd. и тендер на обеспечение мощности 3,5 ГВт для China Green Development Investment Group. Победа компании в тендере на поставку модулей HJT для корпорации China Datang мощностью 1 ГВт является еще одним подтверждением доверия государственных предприятий к продуктам HJT от Huasun для солнечной энергетики.