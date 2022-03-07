В ходе глобального наблюдения конгресса 2022 года компания Huawei представляет решение по аварийному контролю (DR) и резервному обслуживанию, позволяющее корпоративным пользователям достигать высокой надежности и устойчивой работоспособности в облачных сценариях, а также сопровождаться переносом обслуживания в облачную среду.

Г-н Ханк Стокброэкс (Hank Stokbroekx), вице-президент департамента по цифровизации и техническому обслуживанию подразделений корпоративных технологий, заявил: «На фоне взрывного развития цифровых технологий, включая облачные вычисления и обработку больших данных, облачно-ориентированные технологии, в частности контейнеры и микросервисы, вход в фазу крупномасштабного применения быстрее, чем ожидалось. Huawei Enterprise Service предлагает работу с клиентами для выполнения сложных задач, предоставляя многоуровневые решения для оказания услуг по восстановлению на основе отраслевых вариантов, быструю цифровую трансформацию правительств и предприятий, а также партнеров нового типа.

По мере значимой трансформации различные корпоративные информационные системы постепенно преобразуются из офисных в производственные. Исключительно важное значение имеет поражение систем. В то же время в памяти только 3% данных, формируемых часов, и только 10% данных защищены. Перед выявлением таких угроз, как стихийные бедствия, программные и аппаратные сбои, вирусы и ложные проявления, перерывы в дыхании или потеря данных могут привести к серьезным экономическим последствиям убыткам и даже выявлению источников к существованию людей.

Решение Huawei DR включает DR-консалтинг, проектирование архитектуры, DR-интеграцию и практическую отработку DR. Взаимодействия защиты всего жизненного цикла сервисных данных Huawei оценивают многоуровневое решение аварийного восстановления от среднего уровня приложений до высшего уровня и от одного центра обработки данных до кросс-центра обработки данных. На основе накопленных за длительное время данных в области аварийного восстановления компания Huawei предлагает множество решений, включая локальную высокую доступность, внутригородскую аварийное восстановление, удаленную аварийное восстановление и многооблачное аварийное восстановление, обеспечивающие эффективную работу системы различных и эффективных систем повышения ИТ-уровня.

Выбор технических или иных конструкционных решений в сфере DR производится с учетом важности различных сервисных систем. Huawei предоставляет более 10 технических решений для DR, охватывающих четыре сценария: местная HA, внутригородская HA, удаленная DR и многооблачная DR — соответствующие 6-уровневым требованиям к DR, изложенным в Требованиях к аварийному сбросу пропускной системы. Корпоративные пользователи выбирают решения на основе своего безопасного и характерного контроля.

Платформа интеллектуального управления Huawei (Huawei Intelligent Management Platform) с аварийным восстановлением и функциями прогнозирования резерва, внесения неисправностей, выявления неисправностей, применения в возможных решениях, управления процессами, переключением аварийного восстановления, управлением резервным обеспечением и восстановлением данных, управлением эксплуатацией и техническим обслуживанием аварийного восстановления и резервированием , а также переключения аварийного восстановления и восстановления сервисов на основе аварийных ситуаций, оказываемых с обслуживанием клиентов. Поддерживает все возможные сценарии, самообслуживание арендаторов и восстановление данных, а также внедряет функцию «3Q» для быстрой фиксации, оперативного принятия решений и быстрого восстановления в аварийных ситуациях.

Аварийное восстановление и резервное копирование Huawei предлагает решения в области аварийного восстановления, рассматривая нормативные требования различных конкретных, сокращающих период для построения клиентов и увеличивающих эффективность применения. С целью сосредоточения внимания на защите данных государственного и корпоративного сектора на протяжении всего цикла жизни компании Huawei помогает повысить уровень выявления бизнеса и достижения в нем успеха за счет раскрытия возможностей защиты данных и управления аварийным восстановлением. Всемирный мобильный конгресс 2022 года проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via.