Huawei Austria отметила 5-летие TECH4ALL Nature Conservation на Форуме по биоразнообразию

Компания Huawei провела форум «Инновации для биоразнообразия» (Innovations for Biodiversity Forum), посвященный 5-летнему юбилею инициативы Huawei TECH4ALL по повышению доступности цифровых технологий, чтобы поделиться идеями о том, как технологический прогресс революционизирует защиту биоразнообразия.

Media delegates at the TECH4ALL Innovations for Biodiversity Forum

Инициатива TECH4ALL, запущенная в 2019 году и отвечающая Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН, задействует технологии и партнерские отношения для оказания положительного воздействия в четырех областях: окружающая среда, образование, здравоохранение и развитие. В области охраны окружающей среды компания Huawei TECH4ALL вместе с глобальными и местными партнерами реализовала природоохранные проекты в 53 заповедных зонах в лесных, водно-болотных и океанических экосистемах во всем мире.

«За последние пять лет программа Huawei TECH4ALL продемонстрировала, как технологии могут быть движущей силой добра, решая глобальные проблемы в области охраны окружающей среды, образования и повышения цифровой доступности», — сказал Харви Чжан (Harvey Zhang), генеральный директор Huawei Austria.

Форум «Инновации для биоразнообразия» был посвящен природоохранным проектам TECH4ALL в Европе, включая результаты мониторинга биоразнообразия в экосистеме водно-болотных угодий вокруг озера Нойзидль (Neusiedl) в Австрии.

Качество среды обитания камышовых плавней в этой экосистеме снижается, что негативно отражается на видах земноводных, млекопитающих и птиц. С 2021 года с помощью устройств аудиомониторинга было собрано более 2 миллионов отдельных аудиофайлов 69 видов птиц.

Этот обширный массив данных поможет разработать план управления сохранением экосистемы, включая контролируемый пал для омоложения стареющих зарослей камыша и укрепления общего биоразнообразия за счет понимания предпочтений отдельных изученных видов в этой среде обитания.

«В последние десятилетия практически не проводилась уборка камыша, что плохо сказалось на состоянии камышового пояса. В рамках исследования изучалось, может ли целевой выжиг иметь эффект, аналогичный эффекту уборки камыша. Для этого было проведено сравнение участков с различиями в возрасте в результате пожаров, — рассказал д-р Кристиан Шульце (Christian Schulze) с Факультета исследований биоразнообразия Венского университета. — Исследование показало, что старые камышовые заросли являются местом обитания наибольшего разнообразия видов птиц. Однако анализ отдельных видов также свидетельствует о том, что контролируемый пал камыша имеет свои преимущества».

На форуме обсуждался аналогичный проект мониторинга TECH4ALL в Польше для создания более полной картины биоразнообразия в экосистеме Беловежского национального парка (Białowieża National Park), в том числе для разработки целевых мер по охране природы.

Греческий стартап PROBOTEK представил решение для профилактики лесных пожаров на основе применения датчиков, дронов, искусственного интеллекта и 5G, позволяющее обнаруживать и передавать в режиме реального времени видеоматериалы о растущих рисках возникновения пожаров в отдельных частях Европы, обусловленных изменениями климата и повышением температуры. Проект призван обеспечить экстренное реагирование в первые «золотые 15 минут» после обнаружения лесного пожара, оповестить жителей о путях эвакуации и спланировать маршруты для пожарных машин и машин скорой помощи.

На форуме также рассматривался успех системы фильтрации на основе ИИ, призванной защитить дикого атлантического лосося Норвегии от возможного вымирания из-за инвазивных видов горбуши. В ходе пилотного проекта в 2023 году было успешно отфильтровано 6000 особей инвазивного вида, и есть большие надежды, что это решение, первое в мире в своем роде, может быть распространено на все речные системы Норвегии.

На второй день форума делегация представителей СМИ посетила озеро Нойзидль, чтобы узнать, как решение TECH4ALL работает на практике и какой преобразующий эффект могут оказать интеллектуальные цифровые технологии на охрану природы.