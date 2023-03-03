Huawei будет поставлять технологии одной из крупнейших в Европе электростанций ВИЭ

В Польше будет построена крупнейшая в Центральной и Восточной Европе гибридная ферма, сочетающая в себе фотоэлектрическую и ветряную электростанции общей мощностью 205 МВт. Ежегодно ее производство позволит поставлять электроэнергию более чем 100 000 домашних хозяйств и сократит выбросы CO2 почти на 160 тонн. Для развития технологической инфраструктуры завода компания Huawei поставит 710 струнных инверторов и 23 интеллектуальные трансформаторные подстанции. Гибридная ферма строится на земле после добычи полезных ископаемых в Клечеве, Великопольское воеводство.

Kleczew Solar & Wind располагается на земле после добычи полезных ископаемых и станет одним из крупнейших в Центральной и Восточной Европе парков возобновляемой энергии и первым в Польше проектом такого большого масштаба, объединяющим фотоэлектрические и ветровые технологии. Первый этап строительства включает в себя строительство фотоэлектрической электростанции мощностью 193 МВт и ветряной электростанции мощностью 12 МВт. В рамках данного инвестирования компания Huawei поставит 23 интеллектуальные трансформаторные подстанции и 710 инверторов — одного из ключевых компонентов фотоэлектрической электростанции. Предполагаемое годовое производство энергии от фотоэлектрической электростанции составляет около 222 ГВт·ч, и около 47 ГВт·ч от ветряной электростанции. Гибридная ферма в Клечеве сможет удовлетворить потребности в электроэнергии более 100 000 домашних хозяйств.

«Компания Huawei уже несколько лет непрерывно участвует в развитии современного энергетического сектора с использованием интеллектуальных фотоэлектрических систем. Я чрезвычайно рад тому, что наши технологии могут активно поддерживать экологическую трансформацию Польши в таких ключевых проектах, как гибридная электростанция в Клечеве. Это очень важные инвестиции на пути к полной декарбонизации польской экономики и обеспечению всего общества экологичной, чистой и экономически эффективной энергией», — заявил Рышард Хордыньский (Ryszard Hordyński), директор польского отдела стратегий и коммуникаций Huawei.

Инвестором Kleczew Solar & Wind выступает Lewandpol Group, управляющим активами является компания Ergy, Electrum Group отвечает за генподряд и внедрение регулятора активной и реактивной мощности Renedium.

«Это стратегически важный проект по декарбонизации польской экономики. Для обеспечения эффективности и надежности во время и после периода строительства электростанции были тщательно отобраны поставщики и подрядчики, участвующие в цепочке поставок. Мы уверены, что будем сотрудничать с лучшими поставщиками, включая компанию Huawei, которая уже известна на польском рынке как надежный поставщик высококачественных инверторов», — заявил генеральный директор компании Ergy Марчин Купрель (Marcin Kuprel).

Huawei эффективно использует свои преимущества в технологиях цифровой и силовой электроники и внедряет инновации в интеграцию своих устоявшихся цифровых технологий с технологиями фотоэлектрических элементов, накопления энергии, облачных вычислений и искусственного интеллекта. Она предлагает интеллектуальные решения в области солнечной энергетики и хранения для трех основных сценариев производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии: интеллектуальная фотоэлектрическая система промышленного масштаба, интеллектуальная фотоэлектрическая система КИП и интеллектуальная фотоэлектрическая система для бытовой сферы. Эти системы снижают нормированную стоимость электроэнергии (LCOE) солнечных электростанций в течение всего срока их работы и улучшают эффективность формирования электросети, что делает солнечную энергетику основным источником энергии.

«Подбор инверторов и интеллектуальных трансформаторных подстанций, который производился нашими деловыми партнерами, является лучшим подтверждением высокого качества и надежности нашей технологии. Инвестиции в Kleczew Solar & Wind являются как кульминацией многолетнего комплексного делового сотрудничества, так и важным фактором дальнейшего развития гибридных электростанций. Доверие деловых партнеров Ergy, Electrum и инвестора Lewandpol к нашей продукции наполняет нас гордостью и мотивирует на дальнейшую работу во имя развития источников энергии без выбросов. Стоит отметить, что инверторы Huawei первыми в Польше прошли бессрочную обязательную сертификацию для всех фотоэлектрических инверторов», — заявил Павел Стшалковский (Paweł Strzałkowski), старший менеджер по работе с клиентами польского подразделения Digital Power в Huawei.

Фотоэлектрическая часть электростанции Kleczew Solar & Wind строится при участии компаний Electrum, Jinko Solar, Budmat и Tele-Fonika Kable.