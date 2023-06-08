Huawei Cloud: лучшие облачные технологии для развития интеллектуальных финансов

На Саммите Huawei по интеллектуальным финансам 2023 года компания Huawei Cloud провела саммит на тему «Лучшие облачные технологии для гибких и интеллектуальных финансов», где более 500 гостей из ведущих финансовых учреждений и компаний мира обменялись идеями об инновационных тенденциях облачных технологий и конвергенции данных с искусственным интеллектом, а также поделились своим опытом.

Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент отдела глобального маркетинга и продаж Huawei Cloud, и Джейсон Цао (Jason Cao), генеральный директор отдела глобальных цифровых финансов Huawei, выступили с приветственными речами. Президент отдела маркетинга компании Huawei Cloud Уильям Донг (William Dong) выступил с программной речью и представил два инновационных решения: Financial Container Cloud и Cloud Native GaussDB(DWS).

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной скорости цифровой трансформации в финансовой отрасли, — заявила Жаклин. — Такие технологии, как облачные вычисления, анализ данных и AIGC, являются не только модными словами, но также инновационными решениями, меняющими финансовый ландшафт. Они помогают финансовым учреждениям модернизировать процессы, проектировать персонализированное обслуживание клиентов и создавать больше продуктов и услуг более гибко. Я считаю, что цель цифровой трансформации очень ясна, но подход полон сложных задач. Мы надеемся, что в финансовой индустрии мы сможем работать вместе, чтобы сделать невозможное возможным».

Джейсон заявил следующее: «Мы делимся с вами нашей дорожной картой, нашими планами в области технологий. Мы хотим, чтобы вы видели решимость Huawei, как мы углубляемся в развитие технологий, углубляемся в финансовую сферу. Мы думаем, что настало время для облачных технологий, а также для искусственного интеллекта. Нам нужны изменения. И компания Huawei твердо намерена оказывать поддержку всем вам в реализации всех этих изменений».

Уильям заявил, что все большее число ведущих банков внедряют облачные технологии, и облачные технологии прокладывают путь к цифровой трансформации финансовой отрасли. Следуя стратегии «Все как услуга», компания Huawei Cloud ставит своей целью стать облачной базой и отраслевой движущей силой цифровой трансформации. Банки будут ускорять темпы цифровой трансформации и интеллектуальных финансов по трем направлениям: устойчивая инфраструктура, модернизированные финансовые приложения и конвергенция финансовых данных с искусственным интеллектом.

Во-первых, устойчивая облачная инфраструктура. Безопасные, стабильные и надежные ресурсы Huawei Cloud являются высокомасштабируемыми и эластичными, позволяя финансовым учреждениям использовать их при необходимости.

Во-вторых, модернизированные финансовые приложения. Целью Huawei Cloud является содействие финансовым учреждениям в удовлетворении постоянно меняющихся потребностей, ускоренном внедрении новых сервисов и обеспечении качества и стабильности программного обеспечения.

В-третьих, платформа для принятия финансовых решений и анализа, основанная на конвергенции данных с искусственным интеллектом. Эта платформа является ключом к разработке персонализированных и интеллектуальных сервисов и позволяет финансовым учреждениям более точно прогнозировать и контролировать риски.

На этом саммите компания Huawei Cloud официально представила решения Financial Container Cloud и Cloud Native GaussDB(DWS). Financial Container Cloud, функционирующее при поддержке Huawei Cloud Stack, развертывается в локальных центрах обработки данных клиентов. Оно обладает четырьмя характеристиками: высокая производительность, высокая масштабируемость и безопасность, высокая эксплуатационная пригодность, а также высокая открытость и совместимость. Huawei Cloud также модернизирует свое универсальное облачное хранилище данных GaussDB(DWS) до безсерверной архитектуры со множеством лучших в отрасли функций.

Джастин Чен (Justin Chen), технический директор крупнейшего цифрового банка Индонезии Bank Neo Commerce (BNC), поделился своими мыслями о создании цифрового банка с Huawei Cloud. Он заявил, что цифровые банковские услуги компании полностью обеспечены эластичными облачными ресурсами. Итерации и внедрение продукции ускоряются от нескольких месяцев до дней, а более гибкий ассортимент продукции позволяет удовлетворять меняющиеся потребности рынка. С использованием Huawei Cloud число пользователей цифрового банкинга BNC увеличилось в 10 раз в течение девяти месяцев и достигло 23 миллионов пользователей, которые теперь пользуются бесперебойным и удобным сервисом.

Лю Бо (Liu Bo), заместитель директора системного департамента центра обработки данных Сельскохозяйственного банка Китая (ABC), рассказал о том, как банк ABC создал облачную платформу «1+4» как для стабильных, так и для гибких сервисов. Одной из целей является 100% контейнеризация.

Бай Цзюн (Bai Jiong), старший архитектор хранилищ данных Китайского торгового банка (CMB) поделился опытом CMB в изучении ценности данных и стимулировании роста бизнеса за счет облачных хранилищ данных. Благодаря совместным усилиям с Huawei они создали гипермасштабируемое глобальное хранилище финансовых базовых данных на базе GaussDB(DWS), заложив прочную основу цифровизации банка CMB.