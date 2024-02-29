Huawei Cloud: на MWC Barcelona 2024 представлена инфраструктура для ИИ с 10 инновациями

На саммите Huawei Cloud Summit этого года будет продемонстрировано, что Huawei Cloud является предпочтительной инфраструктурой для приложений искусственного интеллекта. Мероприятие на тему «Ускорение аналитики — все в виде служб» привлекло порядка 500 руководителей и экспертов из различных отраслей, таких как услуги связи, финансовые услуги и Интернет. Huawei Cloud представила 10 ориентированных на ИИ инноваций и обширные отраслевые знания моделей Pangu. Целью является создание инфраструктуры с поддержкой ИИ, адаптированной для каждой отрасли с целью более быстрого построения интеллектуальной системы.

Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент глобальной службы маркетинга и продаж Huawei Cloud, сказала в своем выступлении: «Huawei Cloud является одним из самых быстрорастущих поставщиков облачных услуг в мире. Коллектив Huawei Cloud стремится расширять границы и обеспечивать клиентов по всему миру передовыми технологиями. В последние годы мы запустили ряд локальных облачных регионов, в том числе в Ирландии, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии, предоставив клиентам легкий доступ к самому производительному облаку. Наличие более 120 сертификатов безопасности по всему миру вселяет уверенность в безопасности и сохранности вашего бизнеса и данных. Но дело не только в технологиях. Мы верим в помощь нашим партнерам, чтобы они росли вместе с нами, и эта цель теперь поддерживается нашими программами GoCloud и GrowCloud. И давайте не будем забывать об ИИ — он меняет все, и мы находимся на переднем крае. Мы строим прочный облачный фундамент для всех, для каждой отрасли, чтобы ускорить построение интеллектуальных систем».

Bruno Zhang, CTO of Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

Современные базовые модели меняют представления о производстве, взаимодействии, меняют парадигмы обслуживания и бизнес-модели для традиционных задач. Они делают ИИ новым двигателем роста облачных вычислений. Несмотря на огромный потенциал, внедрение ИИ в соответствии с бизнес-целями требует системных инноваций. Технический директор Huawei Cloud Бруно Чжан (Bruno Zhang) сказал: «Huawei Cloud поможет вам с двумя стратегиями. ИИ для облака использует ИИ и базовые модели для повышения удобства. Они революционно меняют процессы разработки программного обеспечения, производства цифрового контента и многое другое. Облако для ИИ делает внедрение ИИ целостным и эффективным. Архитектурные инновации, специальное хранилище для ИИ и конвергенция данных с ИИ позволяют обучать и использовать ИИ, как никогда прежде».

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

На саммите Huawei Cloud представила десять ориентированных на ИИ инноваций, которые делают ее предпочтительной облачной инфраструктурой для ИИ.

KooVerse: Huawei Cloud располагает 85 зонами доступности (AZ) в 30 регионах, охватывающих более 170 стран и регионов. Эта глобальная облачная инфраструктура, объединяющая вычислительные ресурсы, хранилища, сети и систему безопасности, снижает задержку до 50 мс.

Распределенная архитектура QingTian: базовые модели требуют 10-кратного роста спроса на вычислительные ресурсы каждые 18 месяцев, что намного превосходит закон Мура. Чтобы решить эту проблему, эта архитектура является развитием традиционной архитектуры, состоящей из основных и дополнительных ресурсов. QingTian преодолевает ограничения, касающиеся вычислительной мощности, хранения данных и сетевых соединений, для вычислительной магистрали ИИ высшего класса с гетерогенными, одноранговыми, полностью связанными ячеистой сетью вычислительными ресурсами.

Вычисления для ИИ: гипермасштабируемая и стабильная облачная служба ИИ поддерживает обучение модели с триллионами параметров, а учебные задания могут выполняться непрерывно кластером с тысячами карт в течение 30 дней 90 % времени. Длительность простоя службы не превышает 10 минут. Она без дополнительных настроек позволяет использовать более 100 моделей Pangu и 100 адаптированных больших моделей с открытым исходным кодом.

Специальное хранилище для ИИ: Для обучения моделей требуется огромный объем данных, и Huawei Cloud удовлетворяет эту потребность посредством трехфакторного подхода: служба памяти EMS хранит петабайты параметров со сверхвысокой пропускной способностью каналов 220 ТБ и сверхнизкой задержкой до микросекунды; служба кэширования SFS Turbo обеспечивает высокую пропускную способность и параллельное выполнение десятков миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS) позволяет для разогрева обработать 1 миллиард записей данных всего за 5 часов, а не за 100; озеро знаний на основе службы хранения объектов (OBS) на 30 % снижает затраты на хранение данных для обучения и анализа.

Безопасность E2E: полный жизненный цикл охватывает среды выполнения моделей, данные для обучения, сами модели, сгенерированный контент и приложения. Это обеспечивает надежность, безопасность и совместимость моделей и приложений.

GaussDB: эта СУБД нового поколения отличается высокой доступностью, безопасностью, производительностью, гибкостью и интеллектом, а также простотой и интеллектуальностью развертывания и миграции. В частности, распределенная архитектура корпоративного класса обеспечивает высокую доступность благодаря нулевому значению RPO в пределах города при использовании двух кластеров, полную изоляцию программных и аппаратных отказов и нулевое время простоя службы. Безопасность системы получила сертификат CC EAL4+, что является самым высоким уровнем в отрасли. Для автоматизации СУБД GaussDB упрощает миграцию и развертывание баз данных, являясь первой в мире специальной СУБД для ИИ.

Конвергенция данных и ИИ: разделение базовых моделей означает, что структура «данные с ИИ» превратилась в структуру «данные для ИИ (Data4AI) и ИИ для данных (AI4Data)». Huawei Cloud LakeFormation объединяет различные озера и хранилища данных в единое озеро данных, чтобы один экземпляр данных совместно использовался различными системами анализа данных и искусственного интеллекта без миграции данных. Затем три конвейера для совместной работы — DataArts, ModelArts и CodeArts — организуют и планируют процессы обработки данных и ИИ. Они управляют онлайн-обучением модели и анализом данных, используя поступающие в режиме реального времени данные. Система AI4Data делает управление данными более интеллектуальным, от интеграции данных и разработки до управления качеством и активами.

Инфраструктура для мультимедиа: в эпоху создания контента посредством ИИ (AIGC) и 3D-интернета Huawei Cloud построила инфраструктуру для мультимедиа, основанную на эффективности, удобстве и эволюции. Для эффективности Huawei Cloud MetaStudio, конвейер создания контента, объединяющий рабочее пространство и виртуальных людей на основе AIGC, генерирует контент быстрее и лучше. Для удобства Huawei Cloud Live, Low Latency Live и SparkRTC обеспечивают более целостное взаимодействие. Для эволюции Huawei Cloud предлагает службы AIGC и 3D-пространства, взаимодействующие с пользователями в режиме реального времени. Все это в совокупности выводит бизнес и удобство пользователя на новый уровень.

Исходная точка: компании лучше используют ресурсы и управляют ими в Huawei Cloud благодаря унифицированному управлению учетными записями, удостоверениями, разрешениями, доступом к сети, нормативным соответствием и затратами. Теперь многопользовательский режим и совместная работа неразрывно связывают персонал, финансы, ресурсы, разрешения и выполнение требований системы безопасности.

Гибкое развертывание: Все упомянутые возможности моделей Pangu и службы могут работать в публичном, выделенном или гибридном облаке. Например, клиенты могут создавать и запускать специализированные платформы ИИ и базовые модели в имеющихся у них центрах обработки данных, используя гибридное облачное решение Huawei Cloud Stack.

Всемирный мобильный конгресс 2024 года (MWC 2024) проходит в Барселоне с 26 по 29 февраля. Huawei Cloud намеревается сотрудничать с клиентами и партнерами, чтобы представить широкий спектр интересных тем. Кроме того, в ходе этого мероприятия будут продемонстрированы инновационные продукты и реальные примеры использования, охватывающие модели Pangu, СУБД GaussDB, конвергенцию данных с ИИ, виртуального человека и разработку программного обеспечения.