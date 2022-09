Huawei Cloud представила план развития инновационной экосистемы Go Cloud, Go Global

В Бангкоке стартовала конференция HUAWEI CONNECT 2022. Председатель правления компании Huawei Кен Ху (Ken Hu) выступил со вступительной речью «Раскрывая цифровой потенциал» (Unleash Digital). Генеральный директор Huawei Cloud Чжан Пинъань (Zhang Ping’an) объявил о планах по запуску операций в Индонезии и Ирландии, представил экосистемный план «Вперед к глобальной облачной экосистеме» (Go Cloud, Go Global) и подтвердил свою приверженность концепции «Все как услуга» (Everything as a Service). Президент международного отдела маркетинга и продаж Huawei Cloud Жаклин Ши (Jacqueline Shi) заявила, что Huawei Cloud выпустит на мировом рынке более 15 инновационных сервисов, охватывающих облачные технологии, разработки в области искусственного интеллекта, управление данными, цифровой контент, разработку программного обеспечения и MacroVerse aPaaS.

По словам Кена Ху, организациям необходимо использовать облачные технологии для обеспечения прорывного развития, поскольку цифровые интеллектуальные технологии — это будущее. Компания Huawei Cloud интегрировала более 240 сервисов и более 50 000 API для внедрения в облачные среды новейших технологий искусственного интеллекта, разработки приложений, а также технологий и инструментов разработки в сфере больших данных. Инновации и опыт Huawei Cloud помогут большему числу организаций быстрее и эффективнее переходить на облачные сервисы.

Huawei Cloud стремится к созданию единой глобальной сети, обеспечивающей доступ к сервисам Huawei Cloud в течение 50 миллисекунд из любой точки земного шара. Предприятиям больше не потребуется создавать собственные центры обработки данных. Huawei Cloud запускает операции в новых регионах — Индонезии и Ирландии. К концу этого года сервисы Huawei Cloud будут развернуты в 29 регионах и 75 зонах доступности, охватывающих более 170 стран и регионов.

Чжан Пинъань также обнародовал план «Вперед к глобальной облачной экосистеме» (Go Cloud, Go Global). Делая акцент на концепции «Все как услуга» (Everything as a Service), Huawei Cloud будет делиться своим местным опытом, приобретенным в ходе работы более чем в 170 странах и регионах, а также своими познаниями о предприятиях и отраслях в основных регионах и предоставлять свои технологии и решения для глобальной экосистемы. Это поможет большему числу предприятий эффективнее использовать облачные сервисы и успешнее выходить на международный уровень.

В создании глобальной цифровой экосистемы Huawei Cloud придерживается подхода «Местными для местных» (By local, for Local). В течение следующих трех лет Huawei Cloud предоставит поддержку по меньшей мере 10 000 перспективных стартапов по всему миру. Сюда относятся оптимизация затрат, техническая поддержка, обучение предпринимательству и другие бизнес-ресурсы. К программе Huawei Cloud для стартапов в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже присоединилось более 120 предприятий.

Кроме того, компания Huawei также совершенствует свою ведущую в отрасли платформу для внедрения инноваций в облачной среде. В своей речи Жаклин Ши представила 15 инновационных облачных сервисов Huawei, включая CCE Turbo, Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), Pangu wave model, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck, CloudTest, KooMessage, KooSearch и KooGallery.

В перспективе Huawei Cloud продолжит поддерживать отрасли посредством механизмов «Инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Service), «Технология как услуга» (Technology as a Service) и «Экспертиза как услуга» (Expertise as a Service), помогая им раскрывать потенциал цифровых технологий с помощью механизма «Все как услуга» и создавать облачную основу для интеллектуального мира.