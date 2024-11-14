Huawei дебютирует на выставке Super Terminal Expo  

Компания Huawei, являющаяся ведущим мировым поставщиком ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных терминалов, приняла участие в церемонии открытия выставки Super Terminal Expo и представила доклад для экспертной группы. На выставке компания Huawei продемонстрировала свои новейшие продукты и решения, а также проинформировала о своих успехах в помощи авиационной и логистической отраслям стать цифровыми и интеллектуальными.

Развитие ИКТ-инфраструктуры имеет решающее значение для цифровых и интеллектуальных преобразований гражданской авиации. В ходе заседания экспертной группы Стратегии создания авиационных узлов и сложности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джеки Ван (Jacky Wang), вице-президент бизнес-подразделения интеллектуального транспорта компании Huawei, отметил, что сфера коммерческой деятельности авиационных узлов расширяется и что пассажирские, грузовые, коммерческие, финансовые и информационные потоки ускоренными темпами сливаются воедино. По словам Джеки Вана, Huawei стремится создать цифровую и интеллектуальную основу, отличительными особенностями которой станут многомерный сбор информации, повсеместная связь и открытая платформа, чтобы помочь авиационным узлам повысить операционную эффективность, удобство для пассажиров и безопасность аэропортов. «Предлагая возможности Huawei в области ИИ, мы рассчитываем на сотрудничество с отраслевыми клиентами и партнерами в процессе разработки более интеллектуальных решений. Ожидается, что эти решения будут способствовать интеллектуальной трансформации авиационных узлов и повысят уровень интеллектуальности сектора гражданской авиации», — сказал он.

Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei (PRNewsfoto/HUAWEI)

Джеки Ван также подчеркнул, что ИИ будет широко использоваться для управления потоками рейсов, безопасностью аэропортов и работой аэропортов в целом (полного управления аэропортом — Total Airport Management, TAM) и это окажет глубокое влияние на управление рейсами, обслуживание пассажиров, безопасность и другие аспекты авиационных узлов.

Сегодня компания Huawei уже обслуживает более 210 аэропортов, авиакомпаний и клиентов, управляющих движением воздушного транспорта, по всему миру. Компания Huawei продолжит наращивать инвестиции в сектор транспорта и изучение технологий, подходящих для различных бизнес-сценариев в сфере гражданской авиации. Сотрудничая с пользователями и партнерами по экосистеме, Huawei стремится как создавать инновационные решения, так и приносить существенную пользу отрасли гражданской авиации.