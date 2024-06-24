Huawei FusionSolar продемонстрировала интеллектуальный генератор возобновляемой энергии на Intersolar Europe

Huawei Digital Power продемонстрировала свои решения FusionSolar Smart PV+ESS следующего поколения на выставке Intersolar Europe 2024. Компания Huawei разработала интеллектуальный генератор возобновляемой энергии, который включает в себя PV, ESS, нагрузку, сеть и систему управления, чтобы стимулировать производство фотоэлектрической энергии. Решение направлено на устранение основных препятствий в развитии возобновляемых источников энергии и решение глобальной проблемы расширения интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, создание новой энергосистемы со 100% интеграцией и применением возобновляемых источников энергии.

Инновационные технологии используются для переопределения напряжения, частоты и угла мощности, достижения более высокой мощности, полной интеграции и стабильного управления. Решение было протестировано как в сильных, так и в слабых сетях, и его адаптивность полностью доказана во всех средах электросетей. В рамках проекта Red Sea Project в Саудовской Аравии крупнейшая в мире микросеть стабильно работает уже более восьми месяцев. Она поставляет 100% возобновляемую энергию на основе синергии PV+ESS в новый город и устанавливает ориентир для микросетей уровня ГВт.

Компания Huawei выбрала технологию струн, от инверторов до ESS, которая использует технологии управляемой силовой электроники для устранения несоответствия и неопределенности литиевых батарей.

Новая платформа «от элемента к сети» Smart String & Grid-Forming ESS отличается полной архитектурной безопасностью, формированием сети по всем сценариям, экономичностью полного жизненного цикла и полномасштабной цифровизацией. Кроме того, платформа построена на открытой экосистеме и призвана способствовать качественному и здоровому развитию электростанций на протяжении всего жизненного цикла с партнерами.

Когда происходит преобразование энергии, фотоэлектрическая система может обеспечить как возможности для развития плодородной почвы, так и экологические всплески, подобные оазисам, что позволяет тысячам отраслей промышленности реализовать гибкий и разнообразный бизнес-переход в энергетическом оазисе и предоставить тысячам отраслей технологические инновации, чтобы можно было полностью использовать зеленую энергию и полностью использовать электроэнергию. Фотоэлектрическая система помогает предприятию вырабатывать экологически чистую электроэнергию и обеспечивает разнообразные бизнес-операции. Поэтому компания Huawei обновила решение C&I Smart PV Solution до решения FusionSolar OASIS Solution.

Решение Huawei FusionSolar C&I OASIS Solution — это универсальное решение, которое объединяет оптимизаторы, инверторы, ESS и зарядные устройства, чтобы помочь различным отраслям перейти на экологически чистые и низкоуглеродные технологии, обеспечивая активную безопасность на уровне системы и более широкие возможности для экологически чистого энергоснабжения и поддержки энергосистем. Тенденция FusionSolar в сценарии коммерческого и промышленного использования — «повсеместно солнечная энергия» и «повсеместно ESS».

Безопасность особенно важна в сценариях ESS для коммерческого и промышленного использования. Поэтому компания Huawei предложила инновационную архитектуру безопасности и связала все контрольные точки на линии безопасности. Например, серия SUN5000 связывает RSD с AFCI для обеспечения не только безопасности имущества, но и безопасности персонала. Защита AFCI срабатывает при активации RSD. Кроме того, может достигаться SSLD плюс RSD, защищая устройство и личную безопасность.

От дома до сообщества, жилые помещения FusionSolar предусматривают связь соседей с VPP для энергетической независимости. Компания Huawei Digital Power обновила универсальное решение FusionSolar для жилых помещений, которое включает оптимизаторы, инверторы, ESS, зарядные устройства, SmartGuard, EMMA, систему управления и приложение. Единое решение применимо ко всем сценариям с одним поставщиком, предоставляющим все продукты, и одним сервисным контактным лицом, отвечающим всем требованиям послепродажного обслуживания. Это решение позволяет домохозяйствам достичь энергетической независимости.

Решение охватывает эффективное производство электроэнергии, длительное хранение энергии, резервное копирование всего дома, интеллектуальное управление и активную безопасность. Он позволяет управлять домашней энергией на протяжении всего процесса, от производства экологически чистой энергии до интеллектуального энергопотребления, от домов с нулевым уровнем выбросов углерода до сообществ с нулевым уровнем выбросов углерода, от энергетической независимости до энергетического Интернета.