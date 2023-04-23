Huawei и ее партнеры провели круглый стол для представителей СМИ в рамках саммита HAS2023

На встрече за круглым столом для представителей СМИ, прошедшей в рамках Всемирного аналитического саммита 2023 года (Huawei Global Analytics Summit 2023), компания Huawei и ее партнеры со всего мира обменялись информацией о новейших практических методах, принятых в рамках инициативы TECH4ALL, а также обсудили то, как цифровые технологии позволяют создавать более инклюзивный и устойчивый цифровой мир.

В ходе этой сессии ряд партнеров компании Huawei со всего мира в рамках инициативы TECH4ALL также представил последние данные о проектах, реализуемых в настоящее время во всех уголках нашей планеты. Ключевая идея заключается в том, что в рамках каждого отдельно взятого проекта решающее значение для достижения положительных результатов имеет эффективное сочетание технологий и партнерских взаимоотношений.

«Все наши усилия, направленные на реализацию инициативы TECH4ALL, воплотились в жизнь только благодаря сочетанию технологий и партнерских взаимоотношений», – заявил в своем вступительном слове в рамках этого круглого стола Джеффри Чжоу, президент по информационно-коммуникационным технологиям компании Huawei.

«С момента начала реализации этой инициативы в 2019 году компания Huawei тесно сотрудничает с правительствами, клиентами, международными организациями, научно-исследовательскими институтами и общественными организациями для обеспечения максимально широкого охвата социальной значимости цифровых технологий.

Обеспечение равенства и качества образования

В целях развития инклюзивности и содействия построению устойчивого будущего в образовательных проектах, осуществляемых в рамках инициативы TECH4ALL, на сегодняшний день принимает участие 220 000 бенефициаров по всему миру. Приоритетными бенефициарами являются жители удаленных и сельских районов, а также малообеспеченные слои населения, в том числе женщины и девочки, безработная молодежь, лица с ограниченными возможностями, пожилые люди, а также ученики и учителя младших и средних классов.

В ходе этого круглого стола Фонд поддержки социальных предпринимателей Китая YouChange(YouChange China Social Entrepreneur Foundation) представил свое видение этого вопроса, подчеркнув то, как технологические платформы для поддержки расширяют возможности начинающих учителей в сельских районах благодаря возможности организации онлайн-обучения с целью развития их профессионального потенциала и уверенности в собственных силах.

«Самое главное развитие – это развитие людей. В будущем мы хотели бы продолжить сотрудничество с компанией Huawei, повышая таким образом качество образования в сельских районах за счет технологий», – заявил Хуэй Лин, генеральный секретарь Фонда поддержки социальных предпринимателей Китая YouChange.

Защита природы с помощью технологий

В области устойчивого развития и охраны природы проекты, реализуемые в рамках инициативы TECH4ALL, помогли эффективно сохранить биоразнообразие и рационально распорядиться природными ресурсами в 46 охраняемых районах по всему миру, включая 5 экспериментальных проектов в рамках партнерства Tech4Nature, заключенного в 2020 году между компанией Huawei и Международным союзом охраны природы (International Union for Conservation of Nature).

«Когда мы говорим о биоразнообразии и его сохранении в каких-то конкретных местах, технологии могут реально помочь нам обеспечить контроль и повышение эффективности отчетности в отношении вопросов, связанных с биоразнообразием, климатом и территориальными целями по сохранению окружающей среды», – заявил Халид Паша, координатор по странам Азии регионального азиатского представительства Международного союза охраны природы.

Во время круглого стола компания C Minds, выступающая в роли партнера компании Huawei в рамках инициативы TECH4ALL, представила свои соображения относительно проекта Mexico Tech4Nature. В рамках этого проекта, запуск которого был осуществлен в мае 2022 года совместно с Международным союзом охраны природы, компанией C Minds и другими местными партнерами применяются технологии искусственного интеллекта и общественно-ориентированные подходы, направленные на защиту биоразнообразия в государственном заповеднике Цилам (Dzilam State Reserve), включая защиту находящийся под угрозой исчезновения североамериканского ягуара.

«Использование различных технологий позволяет расширить мастаб природоохранных мероприятий до беспрецедентного уровня и обеспечивает более короткие временные рамки, которых мы достигли в этом случае. Это результат многолетней работы по ручной маркировке и интерпретации данных, и он был достигнут менее чем за 1 год совместной работы с применением технологий и партнерских взаимоотношений. Кроме того, это обеспечивает возможность получения прозрачного и измеримого эффекта», – отметила Регина Сервера Пачеко, координатор проекта компании C Minds.

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для стимулирования развития сельских районов

В этой сессии также принял участие представитель компании ITU-D. Он представил другим участникам саммита обновленную информацию касательно проекта Smart Village Pakistan. Эта запущенная в январе 2023 года проектная модель ускоряет эффект от реализации многих целей устойчивого развития за счет расширения доступа «последней мили» и предоставляет отдаленным деревням доступ к целому спектру цифровых услуг, включая электронное здравоохранение, электронное образование и электронную коммерцию, в целях повышения качества жизни и экономических возможностей жителей.

«Пакистан – первая программа компании ITU в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и она осуществляется в рамках таких инициатив как Smart Villages и Smart Islands. Мы очень гордимся своим сотрудничеством с правительством Пакистана и компанией Huawei. Такие проекты также привлекают новых партнеров, а это, в свою очередь, может привести к еще большим изменениям. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог нам достичь успеха в этом деле», – заявил Ашиш Нараян, координатор программы регионального подразделения Азиатско-Тихоокеанского региона компании ITU.

Благодаря тому, что партнеры в рамках инициативы TECH4ALL, принявшие участие в круглом столе для представителей СМИ, четко продемонстрировали, чего можно достичь на практике в результате совместной работы с использованием общих целей, компания Huawei надеется и далее обеспечивать инклюзивность и устойчивое развитие за счет внедрения инновационных технологий и долгосрочных партнерских взаимоотношений.