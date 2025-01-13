Huawei и МСОП запустили проект Tech4Nature по защите коралловых рифов Кении   

Мир
13 января 2025

Компания Huawei, Международный союз охраны природы (МСОП) и местный партнер — Служба охраны дикой природы Кении (KWS) — запустили проект Tech4Nature по мониторингу и защите коралловых рифов и биоразнообразия в Национальном морском парке и заповеднике Кисите-Мпунгути (Kisite-Mpunguti Marine Park and Reserve) в Кении.

Tech4Nature project partners at the launch event

В соответствии с инициативой Huawei TECH4ALL и «Зеленым списком» МСОП, целью трехлетнего проекта является повышение эффективности мониторинга и управления охраняемой территорией. Национальный морской парк и заповедник Кисите-Мпунгути, расположенный на южном побережье Кении, сталкивается с рядом природоохранных проблем. К ним относятся: незаконный промысел и нехватка человеческих ресуров для эффективного патрулирования территории; отсутствие удаленного мониторинга трех коралловых островов заповедника в сочетании с нагрузкой, создаваемой туризмом, поскольку окаймляющие рифы являются популярными местами для дайвинга; ограниченная осведомленность сообщества о важности защиты рифов и биоразнообразия; недостаточная инфраструктура коммуникационных сетей для технической поддержки мониторинга.

«Tech4Nature — это масштабный проект, являющийся частью инициативы Huawei по расширению доступа к цифровым технологиям TECH4ALL, в рамках которой мы рассматриваем способы внедрения технологий и инноваций в различные сферы нашей повседневной жизни, улучшения глобальных стандартов и обеспечения устойчивого образа жизни во всем мире», — говорит Хадиджа Мохамед (Кhadija Mohamed), директор Huawei Kenya по связям со СМИ и государственными органами.

Для мониторинга морской флоры и фауны, включая биомассу и популяцию рыб-попугаев, будут использоваться подводные камеры, технологии фотограмметрии и аудиомониторинга. Во многих экосистемах коралловых рифов рыба-попугай является ключевым видом, который благодаря своему рациону помогает предотвратить обрастание кораллов морскими водорослями. Это решение также позволит осуществлять мониторинг растительного покрова в рифовых экосистемах, зарослей морской травы и появление зеленых черепах и дельфинов-афалинов, занесенных в «Красную книгу» МСОП в качестве исчезающих и уязвимых, соответственно.

«Технология, которую мы внедряем, имеет поистине революционное значение для сохранения морской среды в Кении. Она станет первым инструментом мониторинга для сбора, анализа и управления данными в морской заповедной зоне. Кроме того, это нововведение даст возможность помочь парку в получении сертификации по стандарту «Зеленого списка» МСОП, что отвечает целям устойчивого развития, поддерживаемым туристами, и гарантирует, что будущие поколения смогут продолжать пользоваться нашими морскими парками», — считает Инносент Кабенга (Innocent Kabenga), руководитель Национального отделения МСОП в Кении.

Искусственный интеллект, обученный распознавать конкретные целевые виды по их внешнему виду или издаваемым звукам, будет поставлять информацию о поведении, популяциях и распределении биоразнообразия в заповеднике и экосистеме рифов на основе данных в режиме реального времени. Система также сможет идентифицировать суда, используемые для незаконного промысла, и в режиме, близком к реальному времени, отправлять предупреждения рейнджерам для необходимого вмешательства.

Цифровое решение для энергоснабжения и улучшенная сетевая связь, охватывающая парк и сторожевую башню, позволят быстро передавать собранные данные на облачный сервер для анализа средствами ИИ.

Проект будет осуществляться в партнерстве со Службой охраны дикой природы Кении (KWS) и Институтом исследований и подготовки кадров в области защиты дикой природы (Wildlife Research and Training Institute, WRTI). Опираясь на данные, полученные в ходе проекта, партнеры по Tech4Nature смогут разработать целевые природоохранные меры для заповедника.

«Для выполнения нашей миссии по защите и сохранению дикой природы как в наземных, так и в морских экосистемах необходимо четкое понимание, какими ресурсами мы располагаем. Совместно с Huawei и МСОП мы устанавливаем подводные камеры с целью получения данных о морских млекопитающих, кораллах и рыбном промысле для принятия обоснованных решений. Преимущество этой технологии заключается в том, что она может быть развернута на обширной территории, которую мы не в состоянии патрулировать каждый день, чтобы получать круглосуточные данные для принятия правильных и обоснованных решений», — говорит Адан Кала (Adan Kala), старший помощник директора Прибрежной природоохранной зоны Служба охраны дикой природы Кении.

Кроме того, проект будет включать в себя информационно-просветительскую работу с населением для повышения осведомленности об изменениях биоразнообразия с течением времени и наличии различных видов животных и растений, в том числе исчезающих, уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения.

Объект будет оцениваться по стандарту «Зеленого списка» МСОП с целью получения заповедником сертификации о соответствии «Зеленому списку».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

GAC представила новый бренд летающих автомобилей GOVY  

Мир

Shanghai Electric завершает восьмидневную программу повышения квалификации для сотрудников проекта Thar в Пакистане 

Экономика

ФПК «Гарант-Инвест» выплатила купон по облигациям на сумму 44,4 млн рублей

Экономика

Компания Chery открывает крупнейший на Ближнем Востоке центр дистрибуции автомобильных запчастей 