Huawei и партнеры будут расширять доступ к цифровым технологиям в Уганде

Президент Уганды Его Превосходительство Йовери Кагута Мусевени официально запустил в Уганде новый проект DigiTruck. В течение трех лет в рамках данного проекта для более чем 10 000 бенефициаров будет проводиться бесплатное обучение цифровым навыкам.

Проект DigiTruck, запущенный в районе Кирухура 8 марта на мероприятии в честь Международного женского дня, является частью TECH4ALL — долгосрочной инициативы компании Huawei по обеспечению инклюзивности и устойчивого развития по всему миру.

Президент Йовери Мусевени прокомментировал в Твиттере это событие следующим образом: «Я запустил проект Huawei DigiTruck в Уганде. Проект, который будет приносить пользу более чем 10 000 угандийцев в течение 3 лет, особенно Джуа-Кали, владельцам предприятий, женщинам, молодым девушкам и студентам за счет обучения цифровым технологиям». Он добавил, что «…цифровая трансформация является одной из ключевых движущих сил эффективного развития человеческого капитала, поэтому мне приятно запустить данный проект Huawei».

В соответствии с темой Международного женского дня «DigitAll: инновации для обеспечения равенства мужчин и женщин» и национальной темой Уганды «Равные возможности в образовании, научные технологии для инноваций и равенство мужчин и женщин» приоритетными бенефициарами проекта DigiTruck в Уганде являются девочки и женщины. Другими целевыми бенефициарами являются молодые люди и владельцы микро- и малых предприятий «Джуа-Кали».

«Цифровизация предприятий Джуа-Кали создаст устойчивые возможности для получения средств к существованию для неформального сектора, поскольку это позволит малым предприятиям участвовать в региональной и национальной торговле и расширять клиентскую базу, а также позволит предприятиям предоставлять клиентам более широкий спектр услуг и продуктов, — заявил полковник в отставке Окелло П. Чарльз Энгола, государственный министр труда, занятости и производственных отношений в Уганде. — Кроме того, обучение будет способствовать повышению доступности финансовых услуг за счет расширения возможностей для управления мобильными денежными операциями и расширения возможностей трудоустройства, особенно в сельских районах».

Проект DigiTruck в Уганде, осуществляемый совместно с Министерством труда, гендерного и социального развития и международным социальным предприятием Close the Gap, согласуется с национальным видением до 2040 года, Национальным планом развития и Стратегией цифровой повестки дня в области образования. Основное внимание в этих инициативах уделяется развитию навыков цифровых основ, цифровой коммуникации и информации, цифровых транзакций, использования Интернета для решения проблем, сетевой безопасности, гражданской ответственности и конфиденциальности данных.

«Будучи международным социальным предприятием, существующим для сокращения цифровой пропасти, Close the Gap считает, что доступ к цифровым навыкам является ключом к расширению прав и возможностей людей с экономической и социальной точек зрения», — заявила Франциска Муэма (Francisca Muema), руководитель проекта DigiTruck из Close the Gap.

DigiTrucks, переоборудованные из бывших в употреблении грузовых контейнеров, представляют собой передвижные классные комнаты, установленные в грузовиках, которые могут приехать в отдаленные общины, не имеющие возможностей для обучения. Каждый 40-часовой курс обучает студентов навыкам цифровой грамотности, таким как использование устройств, офисного программного обеспечения и Интернета, а также коммуникативным навыкам, таким как написание резюме, отправка онлайн заявки на работу и ведение онлайн-бизнеса. Подключенный к 4G грузовик DigiTruck может вместить 20 учащихся в течение одной сессии и оснащен смартфонами, ноутбуками и смарт-экраном IdeaHub от Huawei. Поскольку все устройства работают на солнечной энергии, DigiTrucks могут предоставлять услуги сообществам, не имеющим источника питания.

«Этот проект позволит людям в большинстве сельских районов Уганды получить навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а также расширить свой бизнес с помощью электронной коммерции и онлайн-маркетинга. Именно поэтому наш лозунг — «Лучший ты для лучшей Уганды», — заявил Гао Фэй (Gao Fei), управляющий директор подразделения Huawei в Уганде. — Мы продолжим внедрять инновации и прилагать усилия вместе с нашими партнерами для развития более инклюзивного и устойчивого цифрового мира для всех».

На данный момент компания Huawei запустила проекты DigiTruck в Кении, Гане и Франции, уделяя особое внимание обучению цифровым навыкам людей, которые с большой вероятностью могут отставать в знаниях касательно цифрового мира, включая сельские общины, пожилых людей, безработную молодежь, людей с ограниченными возможностями и женщин.