Huawei и партнеры объявляют о первых найденных ягуарах в заповеднике в Дзиламе в Мексике

Группа экспертов по охране природы объявила о том, что они обнаружили по меньшей мере пять ягуров в Дзиламском государственном заповеднике на Юкатане (Мексика).

Благодаря облачной платформе и искусственному интеллекту Huawei, команда определила двух взрослых самцов, одну взрослую самку и двух детенышей в рамках проекта Tech4Nature , запущенного IUCN и Huawei в 2022 году в Дзиламском государственном заповеднике.

До проекта эксперты не знали, водятся ли в заповеднике ягуары, и если да, то сколько их.

«Наш зонтичный вид — ягуары, потому что если мы их защищаем, то мы защищаем все, что их окружает. То, что мы делаем, – это огромный и новаторский шаг на пути принятия решений в области охраны природы и природопользования», — заявила координатор проекта инновационного агентства C Minds Регина Сервера(Regina Cervera).

В проекте используются инфракрасные камеры, аудиоустройства, облачные сервисы и искусственный интеллект для сбора, мониторинга и анализа акустических и визуальных данных. Они дают базовое представление о присутствии 25 видов, одним из которых является находящийся под угрозой исчезновения Североамериканский ягуар — зонтичный вид, указывающий на состояние всей экосистемы. Собираемые данные обрабатываются на разработанной компанией Huawei платформе ModelArts AI и платформе Rainforest Connection’s Arbimon AI.

«Нам необходимо загружать данные на платформу больших данных из-за большого объема информации», — заявил Хоакин Салдана (Joaquin Saldana), директор стратегии маркетинга Huawei в Латинской Америке. – Нам необходимо обрабатывать их на высокой скорости и с использованием искусственного интеллекта. Тогда мы сможем начать понимать данные и обнаруживать интересующих нас животных».

Кроме C Minds и Huawei Mexico, партнерами по проекту являются союзInternational Union for Conservation of Nature (IUCN), Политехнический университет Юкатана, организация Rainforest Connecting, правительственные органы Юкатана и местные общественные группы.

«Проект Tech4Nature в Мексике является успешным примером того, как местные общества используют инновационные технологии для сохранения биоразнообразия», — заявила руководитель проекта Green List в IUCN Надин Селим (Nadine Seleem).

На сегодняшний день партнеры по Tech4Nature, имеющие 30 000 изображений, 550 000 фонограмм и обширный ряд видеоматериалов, идентифицировали 119 видов. В их число входят 88 видов птиц, 22 видов млекопитающих, пять рептилий и четыре вида амфибий. Из них 34 вида занесены в красную книгу IUCN.

Данные также предоставляют исследователям широкий спектр данных для разработки природоохранных мер на основе гораздо более полного понимания всей экосистемы в целом.

«Знания чрезвычайно ценны, и именно их мы получаем в процессе мониторинга. Если мы не видим животных, мы не знаем, там ли они. Если люди не знают об этих животных, они не могут нам помочь», — заявила секретарь по устойчивому развитию Юкатана Сайда Родригес Гомес (Sayda Rodriguez Gomez).

Защита ягуара имеет большое значение для окружающих сообществ, и их участие в проекте очень важно.

«Это территория ягуаров. Если мы не защитим эту среду обитания, мы будем находить этих ягуаров только в книгах», — сказал Хуан Кастильо (Juan Castillo), лидер общины в Дзилам-де-Браво.

Мексиканским ягуарам угрожают браконьерство, вырубка лесов, потеря среды обитания и изменение климата. По оценкам экологов, в дикой природе в Мексике обитает от 4 000 до 5 000 ягуаров, более половины из которых живут на полуострове Юкатан, что делает эту территорию одним из основных регионов страны, где необходимо обеспечить охрану природы.

В настоящее время команда работает над созданием алгоритмов, позволяющих идентифицировать отдельных ягуаров, на основе которых можно будет более точно рассчитать численность популяции.

Во Всемирный день окружающей среды 5 июня IUCN и компания Huawei проведут третий вебинар Tech4Nature на тему «Разумное сохранение биоразнообразия». На мероприятии эксперты в области государственного управления, охраны природы и технологий обсудят, как технологии могут сделать охрану природы более разумной, и продемонстрируют современные инновации и достижения в этой области. IUCN и Huawei также представят обзор Smart Protected Areas, который поможет сделать охрану природы более эффективной за счет современных технологий.