Huawei и Skyscanner заключили партнерство для поиска рейсов с использованием Petal Search

Компания Huawei, одна из крупнейших технологических компаний в мире, установила партнерские отношения с сервисом Skyscanner, ведущим мировым туристическим маркетплейсом, чтобы предоставить пользователям Huawei новые возможности при поиске авиарейсов. Это партнерство поможет миллионам путешественников находить оптимальные варианты авиаперелетов, бронирования гостиниц и проката автомобилей с помощью поиска Petal Search.

Лучший на рынке функционал поиска авиарейсов агрегатора Skyscanner теперь интегрирован в сервисы Petal Search и Petal Maps от Huawei Mobile Services. Благодаря обширной сети Skyscanner, насчитывающей более 1000 поставщиков, пользователи Huawei теперь могут с удобством искать и сравнивать цены на авиаперелеты, отели и аренду автомобилей по всему миру.

Сервис Petal Search предлагает все необходимое для пользователей, планирующих отравиться в путешествие, включая уникальные рекомендации и подсказки на туристическом канале сервиса. Сервис предлагает как глобальный, так и локальный контент, позволяя пользователям создавать аутентичные туристические маршруты по своему вкусу. Доступ к туристическому каналу можно получить через приложение Petal Search, веб-версию Petal Search, голосовой помощник Huawei Assistant или просто проведя пальцем вниз по экрану телефона Huawei.

Функционал Skyscanner будет доступен через Petal Search для 40 млн ежемесячных активных пользователей сервиса Petal Search от компании Huawei в 170 странах и для более 28 млн ежемесячных активных пользователей сервиса Petal Maps в 160 странах мира. Пользователи сервиса Petal Search получат доступ к тому же контенту, покрытию и выгодным ценам, что и пользователи Skyscanner, сначала в Европе, а затем и во всем мире.

Руководитель отдела партнерского маркетинга компании Skyscanner Соня Балсер (Sonja Balcer) прокомментировала это событие следующим образом: «Мы рады сотрудничеству с компанией Huawei, которое делает доступным поиск авиаперелетов в поисковике Petal Search с помощью нашего лучшего в отрасли API. Теперь пользователи Petal Search смогут находить миллионы рейсов по всему миру с удобными стыковками, самыми выгодными ценами и максимально быстрыми результатами прямо со своего мобильного устройства. Наше сотрудничество начинается в переломное для туристической отрасли время, и мы с нетерпением ждем совместных побед как на глобальном, так и на местном фронте в ближайшие месяцы и годы».

Заключение партнерства совпало с периодом восстановления мировой отрасли авиаперевозок и началом планирования туристами летних отпусков

Сервис поиска авиаперелетов Skyscanner начинает сотрудничество с Huawei Mobile Services именно сейчас, когда авиакомпании снова увеличивают провозную емкость, а в странах по всему миру отменяются ограничения на въезд. Лучшего времени для путешествий, чем сейчас, просто не найти! Возможно, вам даже повезет воспользоваться горящими предложениями.

Как показали результаты опроса, проведенного недавно по заказу компании Skyscanner, 86% путешественников планируют потратить на поездки столько же или больше, чем до пандемии, при этом половина из них собирается потратить больше, чем до нее. Спрос на туристические услуги во многих регионах мира активно восстанавливается: в марте количество поисковых запросов возросло на 20% по сравнению с февралем.

«Мы считаем, что сейчас, когда туризм снова набирает обороты, а потребительская уверенность растет, самое подходящее время для того, чтобы стимулировать потребителей отправиться в путешествие. Мы хотим поддержать в них жажду приключений, выстраивая новые и существующие партнерские отношения с туристическими и поисковыми брендами, чтобы помочь сервису Petal Search стать эффективным и надежным помощником путешественников», — заявил вице-президент Huawei Mobile Services в Европе Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo).

Он добавил: «Приход функционала Skyscanner в поисковик Petal Search демонстрирует наше стремление предоставить пользователям больше выбора и устанавливает новую веху в нашем сотрудничестве с лидерами и новаторами рынка».

Поисковой сервис Petal Search предоставляет потребителям по всему миру возможности когнитивного поиска с использованием новейших технологических разработок. Его целью является предоставление услуг поиска с высококачественным контентом и сервисом в сотрудничестве с ведущими брендами и предприятиями из самых разных отраслей, чтобы максимально обеспечить повседневные нужды пользователей Huawei.

Сервис Petal Search — это мобильная поисковая система, работающая на базе искусственного интеллекта и существенно облегчающая поиск в Интернете для пользователей устройств Huawei. Этот сервис, запущенный в 2020 году, позволяет пользователям находить свои любимые мобильные приложения, новости, изображения, видео, товары, местные услуги, рейсы, отели и еще до 20 других категорий. Данный поисковик имеет ряд инновационных функций по сравнению с другими поисковыми системами и был полностью обновлен и усовершенствован, чтобы предоставить пользователям полностью переосмысленный поисковой сервис.