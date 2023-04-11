Huawei объявляет Global XMAGE Awards 2023

7 апреля 2023 г. компания Huawei официально объявила о старте конкурса Huawei XMAGE Awards 2023. Являясь открытой платформой Huawei для фотографического мастерства, этот ежегодный конкурс, посвященный вдохновению и творчеству, демонстрирует потрясающие фотографии и видео, снятые на устройства Huawei по всему миру. Начиная с 2017 года, в ежегодном конкурсе приняли участие пользователи из более чем 170 стран и регионов, представив на сегодняшний день около 4 миллионов работ. Благодаря этому, премия Huawei XMAGE Awards стала своеобразным культурным наследием, содержащим в себе фрагменты истории человечества со всего мира.

Захватывать и вдохновлять: новое направление для XMAGE Awards

В этом году XMAGE Awards надеется, что фотографы по всему миру – как любители, так и профессионалы – будут искать вдохновение в своих фотографиях. Премия получила свое название от запатентованного компанией Huawei подразделения исследований и разработок в области визуализации XMAGE. Как и ее название, XMAGE Awards стремится помочь фотографам найти вдохновение и быть новаторами в области фотографии.

Бренд XMAGE, представленный в 2022 году, ориентирован на оптические системы, механическую структуру, технологию визуализации и обработку изображений в фотографии. Все четыре столпа XMAGE теперь формируют принципы новых и перспективных технологий камер для смартфонов Huawei, включая новейшую модель серии Huawei Mate 50 Ultra Aperture Camera и Huawei P60 Pro’s Ultra Lighting Telephoto Camera.

Новая категория «Ночная прогулка», позволяющая запечатлеть чудеса темноты

В этом году конкурс проводится в следующих номинациях: «Ночная прогулка», «Портрет», «Искусство и мода», «На природе», «Здравствуй, жизнь», «Раскадровка», «Действие» и «Рассказ».

«Ночная прогулка» – новая категория, предлагающая пользователям фотографировать скрытые чудеса ночной жизни, используя уникальные настройки ночной фотосъемки Huawei.

Привлекательные призы и новые судьи

В этом году выдающиеся работы будут отмечены следующими призами: 3 обладателя Гран-при, 24 победителя в номинации «Лучший в категории», 27 победителей, занявших второе место и 5 почетных упоминаний. Победители могут получить денежный приз в размере до 10 000 долларов США.

Были приглашены новые судьи. В их число вошли пять лидеров в области фотографии: Chen Xiaobo, вице-президент China Photographers Association; китайский фэшн фотограф Pei Tongtong; португальский фотограф-пейзажист José Ramos; австралийский фотограф-портретист Jessica Hromas; Li Changzhu, вице-президент отдела маркетинга потребительской стратегии компании Huawei consumer business group.